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9 Мая – День Победы!

Фото фронтового корреспондента Виктора ТЁМИНА.

Парад в Берлине 4 мая 1945 года

У рейхстага и по площади Бранденбургских ворот торжественным маршем прошли солдаты и офицеры Берлинского гарнизона советских войск в своей полевой форме. В тех же гимнастёрках, в которых штурмовали город. На окраинах города ещё слышались отзвуки последних боёв, но Берлин уже был побеждён, и слава советского воина-победителя прогремела на всю страну. Принимал парад военный комендант Берлина, командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Николай Берзарин. Он был уверен, что парад должен проходить именно в центре Берлина у рейхстага, на площади Бранденбургских ворот, чтобы отметить победу над нацистской Германией и показать силу и дисциплину советских военных.

Организация парада Победы была сложной задачей. Несмотря на победу, город был разрушен, а солдаты находились в состоянии войны. Но генералу удалось собрать на площади около 2 тысяч военнослужащих и около 50 единиц техники.

Парад начался с пролёта истребителей и бомбардировщиков, которые сбросили цветные флажки на площадь. Затем по площади прошли колонны солдат, танки, самоходные артиллерийские установки и другая техника. Все они были украшены знамёнами и флагами, символизирующими победу.

Парад Победы в Берлине закончился традиционным выступлением оркестра и знаменитым салютом, который прозвучал в честь победы. Весь парад был проведён в строгом порядке, без излишней эмоциональности, что соответствовало духу времени и отражало глубокую память о тех, кто отдал свою жизнь за победу.

Источник: https://t.me/timesdays.

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