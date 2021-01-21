Авиакатастрофа в небе над Амуром. Лишь Ларисе Савицкой 40 лет назад судьба дала шанс спастись, чтобы жить за двоих

24 августа 1981 года вылетевший из Южно-Сахалинска в Благовещенск пассажирский Ан-24 столкнулся с первым в СССР дальним скоростным самолетом-ракетоносцем Ту-16. Как выяснится в ходе расследования инцидента, военный диспетчер невнимательно следил за локатором, полагая, что гражданский борт уже сел в Комсомольске-на-Амуре. А тот из-за задержки по метеоусловиям Сахалина оказался на подлете и в одном горизонте шел навстречу тяжелому реактивному бомбардировщику. Погибли 11 членов экипажей, 25 взрослых (в основном студентов) и ребенок.

Подробности трагедии с участием военного самолета засекретили. Поиски места катастрофы осложнялись плохими погодными условиями. Горевший Ту-16 обнаружили с вертолета. От Ан-24 остались одни лохмотья. О выживших, казалось, не могло быть и речи. Правда, вертолетчику показалось, что с земли кто-то машет рукой, но ему не поверили.

Однако на третий день спасатели обнаружили в тайге молодую женщину. У нее были сломаны ребра, покалечена рука (позже врачи обнаружат пять переломов позвоночника). Но она двигалась, соорудила навес от дождя. Было холодно и больно от травм, зубы выбиты, даже ягоды есть не могла, пила только воду.

— Когда человек в шоке, он многое может сделать, — позже скажет о пережитом Лариса Савицкая. — Проявляются какие-то нечеловеческие силы…

Вместе с мужем Володей она возвращалась из свадебного путешествия. После сессии и летней практики студенты-молодожены хотели отправиться в Крым, но оказались во Владивостоке, а потом — в Южно-Сахалинске. Отсюда 24 августа после четырехчасовой задержки рейса из-за циклона они вылетели в Благовещенск. Утомленная ожиданием Лариса уснула в самолете.

Разбудил ее страшный удар, похожий на взрыв. Ан-24 уже шел на посадку, когда произошло столкновение с военным самолетом. (Кстати, одним из достижений конструкторского бюро Туполева считалось крыло этого ракетоносца, отличавшееся особой жесткостью и прочностью). Оно-то и срезало верхнюю часть фюзеляжа Ан-24, почти все кресла и обезглавило многих пассажиров. Лариса спала на коленях мужа, в тот трагический момент это спасло ее от гибели.

Самолет стал разваливаться в воздухе на крупные фрагменты. Ларису с погибшим мужем и еще двумя мертвыми пассажирами выкинуло из кресел. Лежа в проходе, она подумала, что здесь будет больно умирать, и забралась в кресло.

— Позже летчики, которые расследовали это ЧП, подсчитали, что я падала примерно 8 минут с высоты 5200 метров, — вспоминала Савицкая. — Вся жизнь пронеслась перед глазами. Я поняла, что погибну и мысленно попрощалась с миром и мужем. Но в памяти вдруг вспыхнул эпизод фильма «Чудеса еще случаются», который недавно смотрела с Володей. Там в авиакатастрофе выжила девушка, спланировавшая в джунгли на кресле самолета. Вдруг это и мой шанс не погибнуть? Я вжалась в кресло, старалась увидеть землю, чтобы рассчитать удар и сгруппироваться. В общем, меня спасли и кадры из фильма, и березы, на которые упал обломок…

Специалисты по авиакатастрофам утверждают: Савицкая могла погибнуть трижды — от удара в момент столкновения самолетов, в момент падения фрагмента фюзеляжа и лишиться жизни на земле (после катастрофы так часто бывает). Но с ней этого не случилось. То, что произошло, иначе как божьим провидением или чудом Лариса не называет, полагая, что все случайности не случайны. Но она и сама проявила настоящее мужество, борясь за свою жизнь.

Вспоминает бортовой техник вертолета Владимир Белов:

— У нас был командирский день. Мне сказали лететь на дозаправку на станцию Завитая города Завитинска и в тайгу. Там горел Ту-16. Вообще-то полет выполняли два военных самолета — ведомый и ведущий. С Ан-24 столкнулся набиравший высоту ведомый.

Вскоре после трагедии в небе работники отрасли получили секретную телеграмму о происшедшем, но без подробностей. Владимир Болотин, работавший тогда в ФСБ Амурской области, вспоминает: на третий день после катастрофы пришло сообщение, что солдаты, прочесывавшие тайгу, нашли «живой груз». Срочно нужны врач и «вертушка», а также пилы и топоры, чтобы очистить поляну для посадки вертолета.

Спасателям пришлось рубить деревья. Мужчины боялись, чтобы стволы не упали на Ларису Савицкую. Она сказала: «Сейчас встану и отойду в сторону». Но оказалось, что двигаться она не в состоянии. Видимо, когда пришла помощь и шок стал проходить, организм отключил двигательные функции.

Одним из первых Ларису увидел врач санавиации. Он отметил, что на вопросы пассажирка отвечала правильно. Осмотр показал, что ноги и руки у нее работают, травмированный позвоночник гнется, значит, спинной мозг не поврежден. Больших ссадин, гематом, припухлостей на теле не было.

В больнице Савицкая пролежала недолго. Ее палату охраняли люди в штатском. Никого, кроме врачей, к Ларисе не пускали. Ей предстояло ответить на многие вопросы военных и чекистов, а в дальнейшем придерживаться легенды о неудачном полете на дельтаплане и хранить молчание о реальном происшествии.

Мама Ларисы была в отпуске, когда ей пришла телефонограмма о гибели дочери в автомобильной аварии. А отчиму Савицкой милиционер сообщил, что Лариса и Владимир погибли в авиакатастрофе. Когда мама срочно прилетела из Москвы в Благовещенск, ей сообщили: дочь жива!

— После случившегося я ни разу не плакала, — рассказывала Лариса на недавней телевизионной передаче «Пусть говорят». — А маму увидела — разрыдалась.

В 1984 году журналист газеты «Труд» Владимир Карпов первым решил обнародовать уникальный случай спасения пассажирки в авиакатастрофе. Лариса усомнилась, что это у него получится. Статью он написал, но по цензурным соображениям без упоминаний про самолет. Выходило, будто Савицкая находилась в самодельном летательном аппарате. В остальном статья была правдивой.

С годами острота страшной трагедии не притупилась.

— Помню все, — говорит Лариса. — Во мне записана вся та боль, которую перенесли пассажиры и экипаж. Многие не сразу погибли, а падали, как и я… После катастрофы, образно говоря, собирала себя по частям. Какая-то часть меня до сих пор там, в тайге…

Погибших хоронили всем городом. Савицким выкопали большую могилу на двоих (о чудесном спасении Ларисы знали не все). Пока она жила в Благовещенске, то приезжала на погост и в очередную годовщину трагедии, и в день рождения Владимира. Уехав из этих мест, просила друзей и знакомых приносить ему в эти дни цветы.

С Володей она училась в одной школе. А женаты они были четыре месяца, строили большие планы на жизнь. В ночь перед роковым полетом Лариса сказала мужу, что родит ему ребенка, он почему-то заплакал. Это запало ей в душу.

— Долгое время у меня было ощущение, что живу за двоих — за себя и Володю, — делилась воспоминаниями Савицкая. Слово, данное любимому, она сдержала. Через четыре года, несмотря на травмы, родила сына Георгия. Однако жизнь продолжала испытывать ее на прочность. Вскоре в автокатастрофе погибла мама. Лариса осталась без работы, с маленьким сыном на руках. Долгое время ей приходилось рассчитывать только на свои силы.

Сейчас Георгию 35 лет, у него дочь-первоклассница. Одиннадцать лет назад Лариса вышла замуж за хорошего человека и считает себя самой счастливой женщиной, у которой есть любовь, любимое дело, родные, близкие и друзья. Но, конечно же, пережитое почти 40 лет назад из судьбы не вычеркнуть. «Я внутренне сильно изменилась после случившегося», — говорит о себе спасенная.

Этот феноменальный случай вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, в этом издании не приминули сообщить и о другом «рекорде»: Савицкая получила минимальную компенсацию ущерба — 75 рублей.

Скоро в прокат выйдет художественный фильм «Одна» (режиссер Дмитрий Суворов, продюсер Антов Белов). Кинолента расскажет о трагедии в небе над Амуром, о любви и чудесном спасении молодой женщины, которая после авиакатастрофы нашла в себе силы жить. В роли Ларисы снялась актриса Надежда Калеганова, в роли Владимира — Максим Иванов.

После долгого «затворничества» Савицкая согласилась стать консультантом фильма. Десять дней провела в тайге, помогая молодой актрисе вжиться в роль. Кстати, нынешняя Лариса тоже появится в последних кадрах фильма, перед титрами.

Интересна предыстория этой киноработы. В феврале 2018 года Дмитрий Суворов и Антон Белов увидели интервью Ларисы Савицкой и стали искать информацию об уникальной женщине. В соцсетях ничего не нашли. В википедии сообщалось, что она умерла в 2013 году. Но в одной из поправок электронного словаря было написано: «Жива. 100 процентов», что дало надежду на успешный поиск. Знакомые кинематографистов помогли выйти на Георгия — сына Ларисы, ему режиссер рассказал о желании экранизировать полную драматизма историю. Добро было получено. Так что, возможно, уже в нынешнем году мы увидим этот кинодебют.

Людмила Степанец.

P. S. Амурские поисковики просят всех, кому известны фамилии погибших, сообщить о них. К 40-летию авиакатастрофы эти имена появятся на мемориале в Бурейском районе.

Одну фамилию уже назвала семья Марахтановых из с. Быков Долинского района, приславшая письмо в редакцию «Советского Сахалина». 24 августа 1981 года она потеряла племянника и двоюродного брата Владимира Викторовича Марахтанова, 1960 года рождения, студента 4-го курса Благовещенского медицинского института.

Редакция передала эту информацию в Благовещенск Сергею Агафонову, и он ее с благодарностью принял. «Советский Сахалин» также обращается к землякам, которым известны фамилии погибших пассажиров, с просьбой сообщить их журналистам по тел. 43-20-15.