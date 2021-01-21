Сегодня минэкономразвития России проведет вебинар на тему увеличения продаж

Что позволяет увеличить продажи? Какие факторы влияют на этот процесс? Упаковка бренда, разработка сайта, креативные рекламные кампании? Все эти составляющие важны, но собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний чаще всего волнует один извечный вопрос — как поднять продажи, как продавать больше, дороже, чаще.
21 января, в 10:00 (мск) Минэкономразвития России совместно с Корпорацией «Синергия» проведут первый в этом году вебинар «Мой бизнес», посвященный инструментам увеличения продаж. В рамках вебинара лучшие эксперты в этой области расскажут о своем опыте и работающих инструментах, которые позволяют увеличить продажи.
Темы вебинара:
- 20 практических способов увеличить продажи и прибыль;
- технологии и выгоды создания амбассадоров вашего бренда;
- инструменты для роста продаж минимум на 30%;
- эндорфины продаж: психология продаж и нейропродажи;
- кейсы, увеличивающие средние чеки.
Спикеры вебинара:
- Александр Ерохин, бизнес-эксперт, предприниматель, автор книг по управлению продажами;
- Николай Голещихин, бизнес-тренер, консультант, спикер федеральных площадок. Автор книги «ГОЛДРИНГ. Алгоритм эффективных продаж»;
- Никита Потапенко, директор по продажам Synergy Soft;
- Гагик Мурадян, директор департамента продаж, генеральный продюсер предпринимательских программ Школы Бизнеса «Синергия»;
- Дмитрий Ащепков, предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант, один из ведущих экспертов по продажам в России.
Вебинар для всех участников бесплатный.