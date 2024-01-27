Автобусы-шаттлы из аэропорта изменили маршрут

Утром 27 января дорожные службы расчистили транспортно-пересадочный узел на привокзальной площади областного центра. Поэтому меняется маршрут автобусов-шаттлов из аэропорта – они будут возить людей не на площадь Победы, а к вокзалу. Оттуда же будет идти отправка в воздушную гавань, сообщили в мэрии.

Автобус поедет по улице Ленина.

Вместе с тем на площади Победы будет дежурить один резервный автобус для тех, кто не успел получить информацию о переносе пункта отправления.

В аэропорту всех прилетающих встречают волонтёры с табличками, где написано название района, куда нужно добраться пассажирам задержанных из-за метели рейсов. Волонтёры помогут сориентироваться и сопроводят к нужному транспорту. Также в помощь пассажирам в терминале работает справочная служба, телефон 8(4242) 55-95-05, сообщили в южно-сахалинском аэропорту.

Кроме того, для людей, у которых сложилась нестандартная ситуация там организован пункт временного размещения. Там могут остановиться те, кому нужно в населённые пункты, куда проезд ещё закрыт. Это, в частности, Углегорский район и Синегорск – быстро пробить туда дорогу оказалось делом непростым.

Антон Смоляков.