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Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил ветеранов, жителей Дальнего Востока с Днем Победы

Уважаемые жители Дальнего Востока и Арктики!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – священная для россиян дата, символ мужества, героизма, беззаветной преданности своей стране, славы и доблести нашего народа.

Наши отцы и деды внесли огромный вклад в Победу, ценой собственной жизни отстояли мир, свободу и независимость Отечества, избавили планету от нацизма. 

Сегодня враг снова у наших дверей, пытается ослабить, подчинить своей воле Россию. И снова мы все вместе боремся за суверенитет и безопасность страны, не просто обходим санкции и защищаем наших граждан на новых территориях, но вопреки всему строим сильное, передовое, непоколебимое
в своих решениях государство.

Хочу пожелать жителям Дальнего Востока и Арктики всего доброго,
а тем, чьи родные сражаются в зоне СВО, – чтобы они скорее вернулись домой живыми и здоровыми! 

Юрий ТРУТНЕВ.

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