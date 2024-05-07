В Москве в Кремле прошла торжественная церемония инаугурации Президента России Владимира Путина

-Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, реализуем все задуманное, вместе – победим, заявил Президент в своем обращении к россиянам.

Это событие стало темой дня.

Председатель общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников:

– Сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность Президента Российской Федерации. Для нашей страны это значит укрепление позиций на мировой арене, дальнейшее экономическое развитие и повышение уровня жизни граждан. Уверен, динамично развиваться продолжит и Дальний Восток, где уже сегодня действуют разные программы и инструменты развития — льготная ипотека, дальневосточный-гектар, ДВ-квартал, комплексная программа газификации регионов, привлечение кадров в сферу медицины и строительство вузов и современных кампусов. В Сахалинской области активно развивается жилищное и дорожное строительство, сфера образования, авиационное сообщение, производство беспилотных летательных аппаратов, улучшается социальное обеспечение островитян. Уверен, вступление Владимира Путина в должность главы государства станет новым жизненным этапом для каждого дальневосточника.

Председатель Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура:

– Прошедшие выборы Президента Российской Федерации и победа в них Владимира Путина – очень важное событие для граждан нашей страны. Оно вызывает чувство гордости за наше прошлое, настоящее и уверенность в достойном будущем. Уже состоялась инаугурация Президента, которого поддержали более 87% избирателей, это показатель огромного доверия к Владимиру Путину и его политике. Сегодня наша страна проводит специальную военную операцию, которая сплотила всех жителей страны в борьбе с нацизмом, в это общее дело активно включаются и жители Дальнего Востока. Уверен, что новый президентский срок позволит Владимиру Путину достигнуть поставленных целей и враг обязательно будет разбит.