Сахалинские тхэквондисты завоевали 45 медалей на дальневосточных состязаниях

Во Владивостоке прошли всероссийские и межрегиональные отборочные соревнования Дальневосточного федерального округа по олимпийскому тхэквондо на престижные финальные старты 2024 года. В них приняли участие спортсмены из 15 регионов страны.

Сахалинскую область представляли более 50 бойцов.

Победителями соревнований стали Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко, Альберт Чан, Владислав Федоров, Артур Подымако, Се Хи Су, Полина Сапунова, Тимофей Тхагапсов, Владислав Шпагин, Артем Ким, Кристина Когай, Максим Цой, Андрей Беленков, Милана Румянцева, Маргарита Елисеева и Бунедбек Олимжанов.

Серебряными призерами в поединках стали Валерия Киселева, Елизавета Коркина, Виктория Ильина, Аина Санакова, Лев Ульянов, Илья Макаренко, Ирина Мишуткина, Максим Ли, Владислав Федоров, Виктор Сон.

Бронзу завоевали Антон Мирошниченко, Александр Лисица, Марина Черкесова, Владислав Кузнецов, Дмитрий Ким, Антон Мирошниченко, Климентий Гущин, Андрей Беленков, Илья Бояров, Андрей Кузьминых и Маргарита Елисеева.

По результатам отбора на финал спартакиады учащихся России путевки завоевали Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко, Альберт Чан и Владислав Федоров, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

На летних Международных Играх «Дети Азии» в составе дальневосточной сборной выступят Виктория Беляева, Алина Цой, Евгений Кравченко и Валерия Киселева.

Тренируют сахалинских тхэквондистов Денис Ким, Сергей Ли, Григорий Черных, Чан Де Сир, Елена Кудряшова и Владимир Тулупов.

На Сахалине определили сильнейших бойцов киокушин

Открытые региональные соревнования по киокушин, посвящённые Дню Победы, прошли в Южно-Сахалинске.

В борьбе за награды состязаний участвовали более 100 каратистов, представляющих Хабаровский и Красноярский края, Амурскую и Сахалинскую области.

Спортсменам показали свои силы в дисциплинах «ката» («бой с тенью») и «кумитэ» (спарринги с противником).

– Это ежегодные соревнования, заключительные в тренировочном цикле этого сезона. Здесь ребята демонстрируют свои навыки, чему научились за прошедший год, после чего мы выходим на каникулы, – отметил председатель сахалинской федерации киокушин Александр Баканов.

Одним из победителей в ката стал 11-летний Макар Махутов.

– Занимаюсь этим видом спорта четыре года. Выбрал киокушин, потому что здесь учат дисциплине, тренируют не только физическое здоровье, но и дух, – рассказал Макар. – Самое сложное в ката – сосредоточиться только на себе и своих движениях, когда на тебя все вокруг смотрят.

Также в ката в своих возрастных категориях первые места заняли Платон Баев и Вадим Колосов.

Первые места в кумитэ заняли Захар Ширяев, Матвей Жоголев, Арсений Казакевич, Сергей Козлов, Ярослав Цымбал, Виктория Сохина, Вадим Колосов, Кирилл Шмаков, Платон Баев, Кирилл Новосельский, Владимир Козлов, Андрей Бурдак, Лев Щербатюк, Милана Ушаева, Андрей Коновалов, Иван Сичевский, Артем Русский, Анастасия Попова, Руслан Питеримов, Артем Авдевичев, Тимур Лобанов, Алина Борисенко, Никита Кознов, Платон Литвин, Леонид Зенин и Полина Савицкая.

На Сахалине определили сильнейших дзюдоистов Дальнего Востока

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо прошёл в Южно-Сахалинске.

Соревнования в стенах учебно-тренировочного центра «Восток» собрали лучших дзюдоистов, представляющих Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области.

Торжественное открытие мероприятия посетила представитель федерации дзюдо России в Дальневосточном федеральном округе, заслуженный мастер спорта России, обладательница V дана по дзюдо, участница Олимпийских игр в Сиднее Ирина Родина.

Победителями в своих категориях стали Эльдар Хабиев (Сахалинская область), Алексей Зудихин (Приморский край), Мирджавар Ширванов (Хабаровский край), Собиржон Оев (Республика Саха), Егор Воложанин (Забайкальский край), Игорь Дворников (Хабаровский край), Роман Маслов (Приморский край), Валерия Шубчик (Амурская область), Екатерина Лебедева (Республика Бурятия), Виктория Непомнящих (Республика Бурятия), Татьяна Бодюл (Приморский край), Юлия Аман (Республика Якутия), Олеся Шишлова (Хабаровский край).

Сахалинец Андрей Лысенко завоевал шесть медалей всероссийских соревнований по конкуру

Сахалинский спортсмен Андрей Лысенко стал обладателем шести медалей всероссийских физкультурных соревнований по конному спорту (конкуру), посвящённых Дню Победы, в подмосковном конноспортивном клубе «Виват, Россия!».

Сахалинский всадник в паре с рыжим ганноверским жеребцом Мистером Фуксом-14 среди мужчин и женщин 16 лет и старше занял первое место на маршруте с препятствиями высотой 135 см и второе место с препятствиями высотой 130 см.

Верхом на гнедой венгерской кобыле Корморан-14 Андрей Лысенко завоевал три медали: серебряные награды в общем зачёте на маршруте с препятствиями высотой 115 и 120 см, а также бронзу с препятствиями высотой 130 см среди мужчин и женщин 16 лет и старше.

В общем зачёте на маршруте с препятствиями высотой 120 см спортсмен в паре с гнедой латвийской кобылой Альбервилла-16 одержал победу.

Сахалинские саватисты завоевали 17 медалей на чемпионате и первенстве России

Восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали сахалинцы на чемпионате и первенстве России по савату в дисциплине «Ассо». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и собрали более 200 бойцов из 23 регионов страны.

В возрастной категории «9 – 11 лет» золото завоевали Елисей Быстрых и Михаил Курочкин, бронзовой призеркой стала Диана Пьянникова.

Среди спортсменов в возрасте 12 – 14 лет лучший результат показала Кристина Важенкова, серебро завоевал Степан Решетов, на третью ступень пьедестала поднялись Сергей Леонов и Виктория Пьянникова.

Ярослав Дудкин, Влад Тюрин и Тимофей Дудко взяли золотые медали в категории «15 – 17 лет». Помимо награды Тимофею Дудко вручили специальный приз – «Лучший спортсмен первенства России» в своей возрастной категории. По итогам соревнований он, а также Влад Тюрин вошли в список кандидатов сборной команды РФ.

Среди взрослых спортсменов медали высшей пробы завоевали Даниил Петраков и Дмитрий Тё. Серебряными призерами стали Шамиль Шамсудинов, Тимофей Исаев, Владимир Хе и Кирилл Автаев. Еще одну бронзу команде сахалинцев принес Никита Фролов.

«СШ «Сахалин» заняла четвертое место на Кубке Дальнего Востока

В Хабаровске завершился розыгрыш Кубка Дальнего Востока по футболу среди любительских команд. В заключительный день турнира состоялись матчи за бронзовые и золотые медали.

В игре за третье место соперничали «СШ «Сахалин» и обладатель Кубка Дальнего Востока 2023 года «Уссури» из Чугуевки. Итог – 3:2 в пользу «Уссури».

В финале на поле вышли две команды из Владивостока – «Анри» и «КСШОР». Сильнее был «Анри» (1:0).

«Вулкан» оставил «Кубок Сахалина» в островной столице

4 мая в Южно-Сахалинске завершился «Кубок Сахалина» по хоккею среди взрослых любительских команд Дальнего Востока.

Заключительный игровой день начался с матча за пятое место. Его оспаривали «Вулкан» (Северо-Курильск) и «Арсенал» из Амурской области. «Арсенал» победил – 4 : 1.

Финал между «Вулканом» (Сахалинская область) и «Приморьем» украсил турнир. Островитяне победили – 3 : 2.

Фото «СШ «Кристалл».

«Сахалин» продлил «сухую» серию

5 мая ФК «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимал «Рязань». Это был матч пятого тура первенства России по футболу во второй лиге.

«Рязань» начала сезон далеко не лучшим образом, одержав в четырех матчах всего одну победу (у островитян их было в два раза больше). Кто ж знал, что после игры число побед у соперников сравняется…

Второй раз в истории главным арбитром матча с участием «Сахалина» была женщина

Впервые «Сахалин» играл при арбитре-женщине 8 октября 2023 года и проиграл в гостях «Химкам-М» (0:2).

В этот раз островитяне проиграли опять. И снова – с «сухим» счетом. Но арбитр (Кристина Душкова из Хабаровска) в поражении не виновата, это всего лишь совпадение.

На 75-й минуте в составе «Рязани» на поле вышел воспитанник сахалинского футбола Максим Азаренков. В прошлом году молодой полузащитник играл за «Леон Сатурн» из Раменского, а в межсезонье перебрался в Рязань. Пока он является игроком ротации, и старается по максимуму проявить себя в отведенное ему время. Но всё же жаль, что играет не в «Сахалине».

Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте, когда наш вратарь Руслан Юнусов не сумел отразить удар Владимира Павленко – 0 : 1.

– Настрой был. Хотели выиграть. Нам не хватило забить гол. Мы предупреждали ребят, что команда «Рязань» очень непростая. Просили не пропустить контратаку, что в итоге и случилось. Пропустили в контратаке и проиграли. Старались донести до футболистов, что нужно опуститься на землю. Но, к сожалению, многие это не восприняли наши слова. Два домашних матча – очень обидные проигрыши. В следующем туре нас ждет еще один непростой соперник. Будем готовиться, – заключил наставник «Сахалина» Юрий Дроздов.

«Сахалин» играл в таком составе: Руслан Юнусов, Василий Чижиков, Александр Марченко, Тимофей Антонов, Максим Ерусланов, Евгений Матрахов (Александр Иванов, 64), Андрей Сорокин, Максим Батраков (Владислав Мягков, 60), Александр Васильев (Георгий Сопромадзе, 46), Кирилл Могель, Валерий Альшанский (Даниил Большунов, 64).

Следующий матч состоится 12 мая. «Сахалин» принимает «Салют-Белгород». Начало в 16 часов на стадионе «Спартак».