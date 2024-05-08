Потомок Витуса Беринга тоже поздравил «Советский Сахалин». Старейшая областная газета вышла на рубеж своего столетия

Сам день рождения позади, но редакция «Советского Сахалина» до сих пор принимает поздравления с 99-летием.

Журналистов и читателей поздравили глава региона Валерий Лимаренко, член Совета Федерации Андрей Хапочкин, депутат Госдумы Георгий Карлов. От имени областной думы издание поздравила председатель регионального парламента Елена Касьянова. Строгие, но искренние слова в наш адрес передал суровый надзорный орган – сахалинская прокуратура, тесно работающая с редакцией с первых майских номеров 1925 года.

Корреспондентов порадовали поздравления областной научной библиотеки, альянса руководителей региональных СМИ России и редакторов дальневосточных изданий. От Союза журналистов России «Советский Сахалин» приветствовал секретарь организации Владимир Касютин. Этот известный газетчик – праправнук Витуса Беринга. Это установили современные потомки великого исследователя Дальнего Востока, датчанина на русской службе.

Областной министр экономического развития Алексей Успенский не смог зайти в редакцию: был занят делами в Москве. Поэтому поздравления и официальные благодарности главы ключевого министерства в редакцию принёс заместитель Алексей Бутуханов. В гостях у журналистов «Советского Сахалина» Бутуханов был впервые, однако газету читает и видел «в деле». В функции заместителя министра среди прочего входят выставочные мероприятия. Недавно Алексей оказался свидетелем успеха спецвыпусков нашей газеты на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

– Газета шла нарасхват, – рассказал нам Алексей Бутуханов. – Молодые посетители вначале удивлялись названию. И тут же возвращались за вторым экземпляром для приятелей или родных.

Прекрасный подарок «Советскому Сахалину» сделал глава областной столицы Сергей Надсадин. Мэр зашёл в редакцию, чтобы просто передать поздравления. В итоге задержался у нас на целый час, чтобы в неофициальной обстановке поговорить с журналистами о прошлом, настоящем и будущем главного города. Беседа оказалась содержательной и любопытной, «Советский Сахалин» опубликует её в следующих номерах газеты.

Сергей Макаров.