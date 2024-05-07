Валерий Лимаренко: Горжусь быть частью команды Владимира Путина

Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация Президента РФ Владимира Путина. На мероприятие были приглашены представители власти, религиозных конфессий, общественных организаций и объединений со всей страны.

В торжественной церемонии инаугурации Президента России принял участие губернатор Валерий Лимаренко:

– Сегодня я в составе делегации Сахалинской области присутствовал на инаугурации Президента России Владимира Путина. В марте большинством голосов он был вновь избран главой нашей великой страны. Сахалинская область оказала рекордную поддержку Владимиру Путину. На Курилах за него проголосовало более 90 процентов жителей, пришедших на избирательные участки. Считаю, что это – закономерный результат большой совместной работы по развитию островного региона. Все важнейшие инициативы и проекты на наших островах получают поддержку Владимира Путина. Это модернизация ключевых портов, поддержка единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», выделение федеральных средств на строительство кампуса СахалинТех, асфальтирование дороги Южно-Сахалинск — Оха, на переселение граждан из аварийного жилья и газификацию. Я горжусь быть частью команды Президента. Уверен, что вместе нам удастся реализовать все начатые и новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего островного региона. В их числе строительство моста на материк. Поручение по проработке проекта Владимир Путин уже дал федеральному правительству, — прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что развитие Дальнего Востока — приоритет государства на ближайшие десятилетия. По итогам трехдневного голосования в марте 2024 года дальневосточники показали рекордное число избирателей на участках и отдали свыше 86% голосов в поддержку действующего Президента.

Такие результаты свидетельствуют о высоком доверии жителей Дальнего Востока к действующей власти, а также наглядно демонстрируют эффективность введенных мер поддержки, направленных на улучшение жизни в макрорегионе.