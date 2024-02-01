Четверть века на высокой ноте. Южно-Сахалинский симфонический оркестр отметил юбилей

Настоящей музыкальной феерией в последний день января стал праздничный концерт в киноконцертном зале «Октябрь» областного центра. Он посвящался 25-летию Южно-Сахалинского камерного (а с декабря 2023-го симфонического) оркестра под управлением художественного руководителя и главного дириж¸ра Тиграна Ахназаряна.

Торжественные звуки «Полонеза» Анатолия Лядова с первых минут создали в зале особую праздничную атмосферу. Ей в унисон прозвучало поздравление коллективу от губернатора Валерия Лимаренко:

– Мы гордимся нашим симфоническим оркестром, любим его, – отметил глава региона. – Он развивается по мере того, как развивается наша область, и совершенствуется. В коллективе появились новые музыканты, инструменты и новые задачи.

В декабре прошлого года оркестр сделал большой подарок всем сахалинцам. В его исполнении прозвучала оперетта «Принцесса чардаша» Кальмана. Это была чудесная музыка! Впереди подготовка оперетты «Летучая мышь» Штрауса и большая, интересная совместная работа с академией Ларисы Долиной и лучшими творческими коллективами области.

Губернатор сообщил, что специально для любителей классической симфонической музыки в области появится современный акустический зал на базе научно-образовательного центра университета «Саха­линTech», в самом центре города. Там скрипки, виолончели, духовые инструменты зазвучат по-новому, ведь проектировщики стремятся наделить зал характеристиками оперного театра.

– Надеюсь, очередной юбилей городской симфонический оркестр встретит в новом здании, – сообщил губернатор и отметил музыкантов благодарностью за значительный вклад в развитие культуры Сахалинской области и в связи с 25-летием образования оркестра.

Мэр Сергей Надсадин, который следом поднялся на сцену, отметил: юбиляры сегодня – триумфаторы. Они на пике профессионального развития, в чём огромная заслуга художественного руководителя и главного дирижёра. За всем этим – сложная репетиционная работа, но она окупается сторицей.

Созданный замечательным музыкантом и дирижёром Александром Зражаевым городской камерный оркестр обрёл в декабре прошлого года статус симфонического академического коллектива. Возросла численность состава, а также требования к качеству звучания и исполнительскому мастерству артистов. Сейчас в репертуаре оркестра свыше 30 симфоний, инструментальных концертов, множество сюит, увертюр, фантазий, оперы и оперетты… На концертах оркестра нередко звучат впервые исполняемые в нашей области шедевры мировой симфонической и инструментальной классической музыки.

– Я уверен, – сказал Сергей Надсадин, – впереди у коллектива новые победы.

Мэр отметил почётными грамотами группу музыкантов высшей категории, а также директора оркестра Майю Кириллову, ее заместителя Римму Лепиха и Тиграна Ахназаряна. Роскошный букет вручён директору департамента культуры и туризма Ирине Герасимовой, принимающей непосредственное участие в жизни этого творческого коллектива

На праздничном вечере с чувством особой благодарности вспомнили основателя оркестра заслуженного работника культуры РФ и Сахалинской области, скрипача Александра Зражаева и музыкантов, ушедших из жизни, но оставивших яркий след в судьбе оркестра.

Этому коллективу, несомненно, повезло в том, что преемником Александра Зражаева стал Тигран Ахназарян, принявший коллектив артистов в 2016 году. Он с отличием окончил Ереванскую консерваторию им. Комитаса, стажировался в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, проходил мастер-классы у выдающихся музыкантов современности. В 23 года стал самым молодым руководителем симфонического оркестра среди российских дирижеров, приняв приглашение возглавить национальный симфонический оркестр Республики Баркортостан.

Сегодня послужной список Тиграна Ахназаряна восхищает и удивляет тем, как много успел этот талантливый человек. В разные годы он руководил и был главным дирижером в Государственном театре оперы и балета в Республике Коми, управлял Дальневосточным симфоническим оркестром. Он – приглашенный дирижёр Мариинского театра, Венского симфонического оркестра, камерного оркестра «Солисты Москвы», государственных симфонических и камерных оркестров России, Армении, Казахстана, Польши, Сербии и Китая.

Дирижировал на крупнейших международных музыкальных фестивалях. В качестве солистов с Тиграном Ахназаряном выступали Юрий Башмет, Зураб Соткилава, Владислав Сулинский, Александр Чайковский и другие замечательные музыканты.

Оркестр гордится своим партнёрством с выдающимися солистами и дирижерами и солистами мирового уровня. От некоторых из них пришли юбилейные видеопоздравления, в том числе и от зарубежных коллег. Ведь островные музыканты – участники творческих международных проектов и совместных программ с лучшими инструменталистами из России, Армении, Японии, Южной Кореи, США, Израиля. Оркестр гастролировал в Китае, Японии, Республике Корее и Сербии.

Конечно же, коллектив ежегодно выступает с концертами в различных городах островного региона, демонстрируя высокое искусство и просвещая слушателей.

И вот что важно – не обойдены вниманием дети и юношество, их оригинальным образом знакомят с лучшими образцами мировой музыкальной культуры. К тому же Тигран Ахназарян стал инициатором проекта «Дальневосточный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Звёзда Эвтерпы». Одаренные дети со всей страны приглашаются на мастер-классы к ведущим специалистам России. В дальнейшем они получают возможность выступать в составе нашего оркестра.

Пять последних лет музыканты под управлением Тиграна Ахназаряна проводят ежегодный эксклюзивный симфонический концерт «Новый год по-восточному», не имеющий аналогов в мире. И это еще одна творческая находка.

На праздничном вечере юбиляры показали, на что способны. Они блистали мастерством, исполняя произведения Чайковского, Бизе, Штрауса, Дворжака, Брамса, Прокофьева, Хачатуряна. Наградой им были овации, возгласы «Браво!». Зал, стоя, благодарил мастеров своего дела. Творческого им долголетия, новых проектов, благодарного зрителя и процветания!

Людмила Степанец.