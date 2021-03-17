Что увидим, когда снег сойдет?

Не знаю, кто как, а я жду весну с содроганием. Нет, конечно же, хочется солнышка и тепла! Но еще хочется чистых дорог и скверов. А вот что мы увидим, когда снег сойдет, большой вопрос.

Недавно я гостила у дочери в Москве и была немало удивлена, что соседи, выходя во двор со своей собакой, обязательно берут с собой совок и пакеты, чтобы не оставлять на улице неприятные сюрпризы. Оказалось, это правило строго соблюдают в столице если не все, то многие собаководы. Иначе можно попасть на штраф.

У нас же, в Южно-Сахалинске, я ни разу не видела, чтобы владельцы собак убирали за ними на улице. Возможно, мне просто не повезло и на глаза не попался добросовестный любитель животных. Но и тех случаев, которые мне пришлось наблюдать, достаточно, чтобы всерьез обеспокоиться предстоящим таянием снегов.

Как-то я проходила мимо Дворца детского юношеского творчества. Мне очень нравится это место. Здесь небольшой, но уютный скверик, дорожки расчищены. И вдруг!

Собачка на поводке остановилась по своим неотложным делам прямо возле скамейки. Девушка-хозяйка постояла рядом, а потом ногой загребла кучку снегом. Вот тебе и бомбочка, которая взорвется при первых же лучах солнца.

Этот случай меня настолько взволновал, что я не поленилась и посмотрела Кодекс РФ об административных правонарушениях. В нем нет ни одной статьи, которая бы предусматривала штрафы для владельцев домашних животных. В интернете пишут, что такие дополнения рассматриваются, но когда они будут внесены в КоАП, не известно. Хотелось бы, чтобы как можно быстрее. Может быть, хотя бы это заставит владельцев собак любить не только своих питомцев, но и наш город.

Ксения ФЕДОРЧУК, г. Южно-Сахалинск.