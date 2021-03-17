Недетская проблема

На севере Южно-Сахалинска отстроено немало высоток, живет здесь много молодых семей с детьми, и все ребятишки по утрам и в обед разъезжаются в разные школы – своей им не построили. Это большая проблема для родителей, не у всех ведь есть личные авто. На остановке «улица Крайняя» по проспекту Мира собираются школьники всех возрастов, многие ждут автобус третьего маршрута, а он ходит не так часто, как хотелось бы пассажирам. Время ожидания этого автобуса от 16 до 26 минут. И вот представьте: ученик пришел на остановку, а автобус только что ушел. Ученику нельзя опаздывать, но кого это заботит.

Если следующая «тройка» придет через 16 минут, ребенок успевает, а если через 25 – то уже нет. Выходить из дома за час до начала занятий, вроде бы, смысла нет – потом придется убивать время до уроков. Но наиболее дисциплинированные дети так и делают.

Я в районе ул. Крайней не живу, но там живет моя подруга, и мне недавно пришлось оставаться с ее дочкой – саму ее отправили в срочную командировку. Я, правда, сопровождала ребенка до школы и забирала его. Вместе с ним ждала автобус, нервничала, когда транспорт где-то задерживался. Ехать нам надо было до 9-го микрорайона. Потом мы вместе бежали по дворам, чтобы успеть к урокам.

В этом северном районе нужно современное учебное учреждение. А пока его нет, надо бы подумать, как облегчить детям дорогу до других школ.

Марина МЫШЕЛОВА, г. Южно-Сахалинск.