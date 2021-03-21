Турист – он личность!

Я прилетел в Южно-Сахалинск. В аэропорту огляделся по сторонам, чтобы понять: что мне, приезжему, предлагает незнакомый город? Оказалось, только точки, где поесть и поспать. Вот и весь набор.

Но ведь на остров в качестве туристов приезжают преподаватели и доктора наук, которые могли бы почитать лекции. Деятели культуры, разбирающиеся в современном искусстве, или технологи не отказались бы выступить перед здешней аудиторией.

Покататься на лыжах приезжают к вам профессионалы разных сфер деятельности. Эти интересные люди могли бы привнести в жизнь города что-то новое, полезное, значимое. Но увы… Туриста у вас воспринимают как тело, которому надо поесть и поспать, а не как личность с компетенциями, опытом, ресурсами, не как потенциального инвестора или партнера.

Почему бы в аэропорту не знакомить прилетающих с афишей городских событий и картой интересных мест областного центра? Почему бы не предложить гостям острова поделиться с местным населением своим интеллектуальным опытом, знаниями, мастерством?

Вот и получается, город, который потенциально интересен туристам, много чего недодумывает и упускает в этой сфере деятельности. Впрочем, объективности ради надо признать: это характерно для большинства географических точек страны.

Лишь в аэропорту Петропавловска-Камчатского мне как приезжему сделали «инвестиционное» предложение. На глаза попалось объявление: «Нужен 1 миллион рублей на покупку катера. Расплачусь икрой».

Святослав Мурунов, урбанист-философ, г. Южно-Сахалинск.