Цифровые технологии помогают достигать результатов в социальной сфере

Участников федерального цифрового форума, проходящего в Южно-Сахалинске, заинтересовали результаты, достигнутые в островном регионе в медицинской сфере и в области социальной защиты за счет применения современных высокотехнологичных подходов.

На 30 процентов стало больше свободных талонов на прием к врачам – в этом заслуга цифровизации. Больше 18 тысяч сахалинцев и курильчан выведено за 1 год из-за черты бедности – секрет успеха в запуске индивидуальных программ для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В первичном звене здравоохранения произошла цифровая революция: для начала взяли под контроль время работы каждого врача. Формированием расписания работы специалистов теперь занимаются не лечебные учреждения, а проектный офис регионального минздрава. В сахалинских поликлиниках теперь нет прежних регистратур.

И робот в помощь

Об этих и других шагах в медицине сообщил министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов:

– Мы определили загрузку каждого доктора на день. Раньше многие брали совместительство, и при этом было достаточно тяжело отследить, сколько каждый из врачей работал. Сейчас, если доктор работает на две ставки, он должен принимать в два раза больше пациентов. Благодаря такому подходу, мы получили плюс 30 процентов талонов. Теперь мы видим, сколько пациентов принял каждый доктор, сколько часов он отработал, и от этого зависит его оплата труда.

Современный медицинский стандарт для Сахалинской области выглядит примерно так: пациент попадает в кабинет неотложной помощи сразу же, на прием к терапевту или педиатру – через один-два дня, к узкому специалисту – в течение недели.

Пациенты с хроническими заболеваниями теперь могут отложить талон к профильному доктору, минуя посещение терапевта.

Благодаря введению такой новеллы, как лист ожидания, пациентам, включенным в него, должны в течение суток предложить удобное время для визита к доктору.

После каждого посещения поликлиники сахалинцев и курильчан обзванивает телефонный робот и просит дать оценку по пятибалльной шкале. Так обеспечивается надежная обратная связь. Если поступает много негативных отзывов о медучреждении или о враче, проводится проверка. Такой же механизм обратной связи внедряется в стационарах.

Вчера больной, сегодня — волонтер

Глава региона Валерий Лимаренко в этой связи отметил, что сахалинский опыт вполне можно использовать и в любом другом регионе. Причем секрет успеха только лишь в правильной организации работы.

– Мы просто услышали боль пациентов, которые не могут попасть на прием к врачу, и превратили ее в новую модель управления. На это нам потребовалось два года. После того, как минздрав смог увидеть рабочее время всех врачей, появилась возможность перенаправлять пациентов туда, где врачи наименее загружены. Или же, наоборот, укреплять дополнительными кадрами те больницы и поликлиники, где идет наплыв пациентов.

По словам губернатора, следующая задача — перевод поликлиник с экстренного на плановый режим работы, чтобы люди, страдающие хроническими заболеваниями проходили обследования регулярно.

В нынешнем году 150 тысяч жителей области проверят свое здоровье в каком-либо из 15-ти действующих центров углубленной диагностики. Очередное новшество: за пациентами, стоящими на учете, закрепят проводников здоровья — добровольцев из числа тех, кто справился с серьезными недугами или проходит лечение. Проводники, в частности, будут напоминать пациентам о необходимости посетить доктора.

Бедности – бой!

В сфере соцзащиты форумчанам представили сахалинский проект «Борьба с бедностью». Он предусматривает составление цифровых паспортов семей и индивидуальных программ повышения благосостояния, за счет чего улучшается материальное положение малоимущих сахалинцев и курильчан. В 2022 году почти в два раза уменьшилось количество семей, находящихся за чертой бедности. Число малообеспеченных жителей области уменьшилось более чем на 18 тысяч человек – это 5362 семьи.

Меры социальной поддержки становятся адресными. Вместо стандартных продуктовых наборов нуждающиеся семьи получают электронные сертификаты, на которые могут по своему усмотрению приобрести продукты.

Николай ПИТЕРСКИЙ.