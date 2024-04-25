И польются трели соловья-красношейки. Портрет сахалинского мая

Существенное, но не очень-то характерное для островного апреля потепление в середине месяца у многих вызвало недоумение. Чего же тогда ожидать в мае?

В региональном управлении гидрометеослужбы объяснили аномалию тем, что с материка в наши широты пожаловал теплый атмосферный фронт. В центральной части острова столбики термометров местами поднимались до 21,2 градуса тепла, а в южной – до 24,1 градуса с плюсом!

Установлено сразу несколько рекордных температурных максимумов на ту или иную дату. Но потепление было кратко­временным, и вскоре вновь стала сказываться близость непрогретого Охотского моря, вернулась прохладная погода.

Между прочим, уже в конце апреля наметились кое-какие «симптомы» зарождения охотоморского антициклона: над морем неподалёку от Сахалина замечен барический гребень. Под его влиянием ветры меняют направление преимущественно на северное и северо-восточное. С этим же гребнем связаны похолодание и временами морось. Антициклон сформируется, скорее всего, к концу мая и будет определять погоду на островах ещё и в июне. Обычно в этот период на островах совсем не жарко, при этом их минуют дождливые циклоны.

Каким же будет сахалинский май в нынешнем году? По вероятностному прогнозу Росгидромета на нынешний вегетационный период, осадков будет в пределах нормы, притом что соседей, прибрежную зону Хабаровского края и юг Камчатки, зальют дожди. Температурный фон в северной части Сахалина может быть холоднее нормы на 20 проц., а в остальных районах – в пределах нормы.

В Южно-Сахалинске среднемесячная температура воздуха для этого месяца +7,5 градуса, сумма осадков – 66 мм. Для сравнения: в апреле – 57, а в июне 64 мм. Продолжительность солнечного сияния самая высокая среди прочих месяцев – 208 часов (в апреле – 197, в июне 186 часов).

Самым тёплым за историю наблюдений выдался май 2019 года (+10,5 градуса), а самым холодным – май 1945 года (+ 4,6 градуса).

В прошлом году 4 мая в Южно-Сахалинске был побит рекорд абсолютного температурного максимума: воздух прогрелся до +23 градусов, что на 2 градуса выше прежнего рекорда дня.

Обычно в первой половине мая продолжаются апрельские тенденции с перепадами температуры воздуха днём и ночью, вероятностью возврата холодов. Местами возможен и снег, который, впрочем, быстро тает. Пик сахалинской весны приходится обычно на третью декаду мая.

Именно в этом месяце в южных районах наступает пожароопасный период в лесах, потому что сухой прошлогодней травы много, снег сошёл, а зеленый покров ещё не образовался. Достаточно искры, чтобы начался лесной пожар, поэтому нужно быть очень осторожными и аккуратными при обращении с огнём.

Активничают изголодавшиеся клещи, поэтому любителям лесных прогулок важно не терять бдительность, одеваться соответствующим образом и внимательно осматривать своих четвероногих питомцев.

Май традиционно любим сахалинцами и курильчанами за «смену декораций», за цветение тюльпанов, нарциссов и крокусов. Дачники-огородники от души выкладываются на своих любимых участках, для них это просто праздник. А какие трели выдают вернувшиеся из южных краёв соловьи-красношейки!

Семён РЕЧКИН.