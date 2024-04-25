Мимо Таймыра в залив Анива. В этом году в область придут грузы по Северному морскому пути

Грузы, необходимые для развития строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства и других важных сфер, в этом году пойдут в Сахалинскую область по морям Северного ледовитого океана.

Перевозка таким маршрутом будет быстрее и экономичнее. Первый теплоход из Архангельска в Корсаков зайдёт в августе.

Вопрос развития нового грузового направления поднял на заседании совета по инвестиционной деятельности островной губернатор Валерий Лимаренко. С этого года морской порт Корсаков включён в маршрут первого субсидируемого каботажного рейса по Северному морскому пути. Пилотный рейс из Архангельска на Дальний Восток запланирован в июле – августе. Заход в Корсаков ожидается 10 августа.

– Северный морской путь – это самый выгодный путь по морю сегодня. Прежде всего, за счёт его субсидирования со стороны федерального центра, – отметил руководитель региона Валерий Лимаренко. – Если он заработает так, как мы рассчитываем, это будет мощная козырная карта для Сахалинской области. Первый шаг будет сделан уже в этом году. Севморпуть можно использовать для развития нефтегазовых проектов, завозить в несколько раз больше грузов для их работы и обслуживания. Бизнесу, который заинтересован в доставке по альтернативному маршруту, будем оказывать всяческую поддержку.

Сегодня грузы к нам идут в основном по железной дороге: по Транссибирской магистрали и паромной переправе Ванино – Холмск.

Или по линии Владивосток – Корсаков. Доставка таким путём занимает около 48 дней.

– Маршрут по Северному морскому пути по протяжённости больше, но при этом завоз грузов происходит значительно быстрее – примерно за 28 дней. Важна экономическая составляющая: перевозка одного контейнера по Севморпути в несколько раз дешевле, чем по традиционному маршруту, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Пилотный рейс по Севморпути будет субсидирован из федерального бюджета. Сегодня формируется грузовая база, сахалинских предпринимателей приглашают принять участие в этой работе. Вопросы логистики находятся на контроле региональных властей. Обращения предпринимателей отрабатываются министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, РЖД и транспортными компаниями. В этом году уже решено больше пяти сотен вопросов по грузовым перевозкам.

Президент России Владимир Путин назвал Севморпуть ключом к развитию Дальнего Востока и поставил задачу – сделать его глобальной, конкурентной транспортной артерией.