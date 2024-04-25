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Дроны налетят на юг острова. На Сахалине пройдёт инвестиционный форум «Архипелаг 2024» в сфере беспилотников, космоса и биотехнологий

Фото с сайта imghub.ru.

Компании, работающие в сфере беспилотников, космоса и биотехнологий, с 8 по 21 июля представят свои решения инвесторам на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024». Основные площадки интенсива расположатся в Южно-Сахалинске и на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе.

Организаторы интенсива – Платформа национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

Андрей Мироненко, один из руководителей Фонда НТИ, объяснил: инвестиционный форум будет разделён на два направления. Первое будет посвящено отбору перспективных проектов по направлениям беспилотных авиационных систем (БАС), космических систем и сервисов, второе – инвестициям в биотехнологии.

– Сначала выберем по двадцать проектов в каждом из двух направлений. Далее отберём из них десять лучших, которые в финале представим экспертному жюри, – рассказал Мироненко.

В программе «Архипелага 2024» запланированы состязания дронов и стратегическая сессия, обсуждающая поддержку проектов в сфере БАС и космических технологий. Кроме того, пройдёт стратегическая сессия «Бизнес-модель – год спустя», где лидеры рынка БАС и частного космоса поделятся опытом поиска эффективной бизнес-модели.

Работает сайт проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» по адресу: архипелаг2035.рф, где можно оставить предварительную заявку на участие.

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