Холмский комбикормовый цех «Маока» 21 января отгрузил первую партию собственной продукции в село Раздольное Корсаковского района. 28 тонн экструдированного и гранулированного комбикорма направлено в совхоз «Корсаковский» для кормления крупного рогатого скота.

– Сразу начнем добавлять в рацион наших коров сахалинский комбикорм, и через неделю будет виден результат. Свежий и качественный комбикорм – это основа продуктивности молочного стада. Какой корм, такое и молоко, – рассказал генеральный директор совхоза Иван Ковтун.

Появление в регионе собственного комбикормового производства позволяет сельхозтоваропроизводителям снизить зависимость и риски, связанные с доставкой аналогичной продукции из других регионов. Удаленность Сахалинской области от материковой части и частые шторма в Татарском проливе не позволяют стабильно обеспечивать островных животноводов и птицеводов качественным комбикормом.

– Мы определили логистические схемы доставки сырья, наладили работу с поставщиками зерна для производства готовой продукции. Кроме того, тесно взаимодействуем с потенциальными потребителями. Обсуждаем, какому предприятию, какие марки комбикорма необходимы, – поделился директор комбикормового цеха «Маока» Сергей Лукьянченко.

По плану наладить производство и выпустить первую партию продукции планировалось в 2020 году. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, запуск производства состоялся лишь в конце декабря прошлого года.

Несколько крупных сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств Сахалина уже выразили готовность приобрести новую продукцию.

На предприятии установлены новейшие автоматизированные линии российского производства, зарекомендовавшие себя на ряде крупных зерноперерабатывающих комбинатов. Открытие «Маоки» позволило создать 28 рабочих мест.

Комбикормовый цех включен в число приоритетных инвестиционных проектов региона. Теперь инициатор имеет возможность претендовать на финансовую поддержку со стороны государства.

Алексей САМОФАЛОВ.