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Бройлерный цех птицефабрики «Островная» вскоре возобновит выпуск продукции

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Фото: rg.ru

Проведенные исследования не подтвердили наличие высокопатогенного гриппа птиц на этой производственной площадке предприятия.

Исследование проб, взятых в бройлерном цехе, провело ФГБУ «ВНИИЗЖ» — подведомственное учреждение Россельхознадзора. Результаты оказались отрицательными. Это дает птицефабрике «Островная» возможность сохранить бройлерное стадо и продолжить выпуск продукции.

Несколько дней назад у кур, содержащихся на сахалинской птицефабрике «Островная», было выявлено опасное заболевание. Высокопатогенный грипп птиц зафиксировали на производстве пищевого яйца. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические, диагностические, ограничительные и иные меры по предотвращению распространения болезни и ликвидации очага. Правительство Сахалинской области, профильные органы исполнительной власти держат ситуацию на одном из важнейших предприятий региона на постоянном контроле.

— На площадке по производству пищевого яйца идет ликвидация очага заболевания. В корпусах, где содержалась птица, проведена дезинфекция. Предстоит выполнить большой объем работ по мойке и заключительной дезинфекции помещений и территории. Персонал, занятый в карантинной зоне, обеспечен всем необходимым: питанием, спецодеждой, созданы условия для сна и отдыха, — сообщил директор птицефабрики «Островная» Вадим Рокотов.

Сразу после ликвидации очага заболевания на производстве пищевого яйца начнутся восстановительные работы. Предприятию потребуется вновь сформировать стадо несушек, чтобы возобновить производство. Предполагается, что завоз суточных цыплят на птицефабрику начнется в марте-апреле. Выпуск собственного пищевого яйца предприятие сможет начать ориентировочно к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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