Сахалинский губернатор посоветовал не забывать о Пасхе

На птицефабрике «Островная» в областном центре сохранится бройлерное стадо, в скором времени возобновится выпуск продукции. Чуть позднее начнут восстанавливать яичное производство.

Пробы, взятые в бройлерном цехе специалистами Россельхознадзора, показали отрицательный результат на птичий грипп. Поэтому после завершения необходимых профилактических и иных мероприятий можно будет возобновить работу.

А вот со стадом несушек всё сложнее – к ним проник высокопатогенный вирус. Сейчас персонал занимается ликвидацией очага заболевания, предстоит выполнить большой объём работ по мойке и заключительной дезинфекции помещений и территории. Нарастить выпуск куриных яиц планируется в сентябре, в марте – апреле на «Островную» намереваются завезти суточных цыплят.

Об этом шла речь на недавнем заседании правительства области.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, закрытие «Островной» или её передача в частные руки исключены – это стратегическое предприятие региона, обеспечивающее его продовольственную безопасность. Задача региональной власти – помочь оправиться от последствий птичьего гриппа и восстановить объёмы производства на прежнем уровне.

Не менее важно и другое – держать на контроле поставки яйца и курицы, следить за ценами. Тем более что не за горами праздник Пасхи, когда возрастает спрос на яйца. На этом Валерий Лимаренко сделал особый акцент.

По словам министра сельского хозяйства и торговли области Инны Павленко, сейчас существенно нарастили поставки яиц, их приобретают с запасом. Товар доставляют сразу из семи регионов. На этой неделе на Сахалин прибывает 3,7 млн яиц – 132% недельной нормы потребления. Поставки организованы во все районы области. Создан необходимый запас куриного яйца и мяса. Цены на эти товары отслеживаются в непрерывном режиме.

Теперь предстоит провести работу над ошибками.

Антон СМОЛЯКОВ.