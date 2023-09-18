На Сахалине набирает обороты уборочная страда

Началась она в непростых условиях – на юге острова в ночь с 31 августа на 1 сентября обрушился циклон с сильным ливнем. Однако сбор урожая стихия не остановила, подчеркнула министр сельского хозяйства и торговли региона Инна Павленко.

– Обследование состояния более 850 га пострадавших от циклона сельскохозугодий, показало, что поля восстанавливаются хорошими темпами, – рассказала глава министерства. – Площади переувлажненных участков были небольшими. Во многом положительная динамика обеспечена за счёт проводимых в регионе мелиоративных мероприятий, включая культуртехнические и противопаводковые. В рамках отраслевой госпрограммы сахминсельхозторг выделял субсидии землепользователям за выполненные работы на площади, превышающей 5 тыс.га. Более половины всех работ выполнены за предыдущие четыре года.

Поэтому уже 3 сентября в «Южно-Сахалинском» начали уборку на сложных участках полей. Там, где еще не могла пройти техника, клубни собирали вручную.

В хранилища юга острова на конец прошедшей недели заложили 5,1 тыс. тонн « второго хлеба». Их заблаговременно отремонтировали и продезинфецировали. Теперь клубням предстоит, как говорят аграрии, «лечебный» период – вентилирование при специальных режимах температуры и влажности, чтобы благополучно пережить зиму и не потерять своих вкусовых качеств.

Совсем скоро, с третьей декады месяца начнется массовая уборка картофеле в центральных и северных районах.

По данным министерства, в нынешнем году запланировано собрать с полей сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств 44 тыс.тонн картофеля, 22,6 тыс.тонн овощей открытого грунта, в том числе 21 тыс.тонн овощей так называемого «борщевого набора». Этот обьем должен обеспечить потребность в овощах до следующего лета.

Жителей волнует вопрос – не отразятся ли расходы на ликвидацию последствий воздействия циклона на повышении цен? Как объясняют специалисты, говорить об этом пока рано – итоговая цена сельхозпродукции формируется после сбора урожая, в зависимости от затрат и полученных объемов.

Но поскольку сильные осадки не оказали существенного влияния на ход уборочной, основания для тревоги минимальны. Тем более, что область вышла на первое место по самообеспеченности овощами в Дальневосточном федеральном округе и удерживает лидирующие позиции.

Это с каждым годом укрепляет продовольственную безопасность и позволяет не зависеть от поставок с материка. Таковы видимые результаты господдержки аграрной отрасли Сахалина.

Антон Смоляков.

Справка

По сведениям областного министерства сельского хозяйства и торговли, от прошедшего циклона больше всех пострадали АО «Совхоз «Тепличный», ООО «НевельскийАгроСнаб», КФХ Ра, КФХ Константинов А.Г., КФХ Кисляков А.В. Причины – прорывы дамб, выход рек из поймы.

Только цифры

94 процента составляет самообеспеченность Сахалинской области по картофелю;

66 процентов – по овощам открытого и защищенного грунта (это самый высокий показатель по федеральному округу);

Более 40 видов областной господдержки предусмотрено в области для аграрной отрасли.

Кстати

Благодаря мерам областной господдержки в сельхозотрасли имеют возможность приобретать элитные семена картофеля, обновлять семенной фонд, повышать плодородие почв, вносить минеральные и органические удобрения.