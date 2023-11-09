Ягода со вкусом лета. В первую неделю ноября экоферма в с. Старорусское завершила сбор урожая клубники

Руководитель агропредприятия Артём Одинцов в принципе доволен итогом: как и в прошлом году, на ягодных плантациях созрело более 60 тонн десертной ягоды.  Конечно, предпринимателю хотелось бы превзойти этот результат на 10 гектарах открытого грунта, но помешали циклоны. А вот в теплицах клубничным розеткам непогода не навредила. Растения хорошо цвели и плодоносили на 0,5 га защищённого грунта.

Артём Одинцов.

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, на рынке производства ягодных культур экоферма Одинцовых трудится более десяти лет. Начинали они практически с нуля – сами проектировали и строили ягодные оранжереи, определялись с сортами садовой земляники и агротехникой. Но за годы труда (благодаря ещё и мерам государственной поддержки) смогли создать  хорошую материально-техническую базу.

По отраслевой государственной программе хозяйству субсидировали приобретение и закладку плодово-ягодных многолетних насаждений (это 90 % понесённых затрат, включая транспортировку до региона, и 50 % за уход). Также возмещалась часть затрат на приобретение техники и оборудования.

Крупная и сладкая клубника вырастает в закрытом грунте даже без применения химикатов.

Артём Одинцов стремится развивать производство и расширять ассортимент продукции за счёт посадок малины, голубики и других ягодных культур. В его планах – увеличить число теплиц до двадцати семи, чтобы выращивать клубнику круглый год. Тогда ароматная десертная ягода (по крайней мере, по праздничным дням) станет на столах островитян внесезонным деликатесом.

Людмила Николаева.

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