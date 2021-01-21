«Не то дорого, что красного золота…». Выставка произведений декоративно-прикладного искусства

Русская пословица гласит: «Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства». Она и дала название выставке.

Предметы «доброго мастерства» знакомят с известными центрами декоративно-прикладного искусства России, произведениями народных мастеров, творческими работами современных художников. Охватываемый период – от XVIII до XXI века.

Резьба по кости является одним из старинных видов русского народного искусства.

Наиболее древний художественный центр сформировался с конца XIX века на Русском Севере, близ Холмогор. Материалом служили моржовый клык, бивни мамонта, коровья кость. Мастера облицовывали декоративными пластинами кости ларцы, шкатулки, туалетные коробочки, медальоны, портреты, шахматы. Работы выделялись ажурным орнаментом, сюжетными и рельефными изображениями, цветной гравировкой, окраской пластины кости.

Во второй половине XIX века возник тобольский художественный промысел. Мастер Г. Кривошеин в своей работе «Вершки и корешки» обращается к сюжету русской сказки. Юмор и острая характерность, отмечают искусствоведы, соединяются в произведении малой пластики.

В технике рельефной, объемной и ажурной резьбы выполнены произведения из кости и твердых пород дерева в художественном центре подмосковного города Хотьково. Возник он в 1947 году.

Но самое древнее костерезное искусство, представленное на выставке, – чукотское. Ему две тысячи лет. Посетители увидят оба основных вида эскимосской резьбы по кости: пластика и гравировка. Их развивают мастера из поселка Уэлен.

Уникальны образцы чукотской резной кости советского периода. Так, первая на Чукотке женщина-художник Вера Эмкуль на одной стороне клыка моржа развертывает жизнь приморских чукчей, на другой – жизнь чукчей-оленеводов.

На выставке представлены произведения художественной резьбы по камню. Зародился промысел на Урале в XVIII веке как сопутствующее металлообработке ремесло. Горный хрусталь, зеленые нефриты и изумруды, живописные яшмы и халцедоны, аметисты, лазуриты, агаты, сердолики, гранаты преображались в шедевры. Промысел развивался на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. И одним из древних было камнерезное искусство Тувы.

Раздел выставки «Дерево» представляет русская северная резьба – от произведений XIX века безвестных авторов до работ ХХ – ХХI веков мастеров художественного промысла «Беломорские узоры» из Архангельской области и других центров. Уникальную технику металлической насечки по дереву демонстрируют мастера из дагестанского села Унцукуль.

А. Варганов из Сергиева Посада восстановил некогда знаменитые сергиевские игрушки, традиционные образы (гусары, дамы, солдаты).

Разнообразна коллекция художественного металла.

Самый старинный предмет – чернильница XVIII века с рельефным изображением льва и единорога. Эта пара была распространена в русской культуре XVI – XVII веков. Изображение единорога одно время являлось частью государственной символики Руси.

Среди других старинных предметов – колокольчик «Дар Валдая», некогда звонко разливавшийся на дуге ямщицкой тройки; ендова – сосуд для подачи напитков; декоративная сечка для рубки капусты. Они приоткрывают завесу прошлого, рассказывают о жизни и занятиях наших предков, их чувстве прекрасного, превращавшем бытовые вещи в произведения искусства.

Искусство черни, своеобразной гравюры по металлу, – один из старейших русских промыслов. Изделия из Великого Устюга отличаются безупречной формой, строгостью и изяществом рисунка. Черный сплав, состоящий из традиционных компонентов на основе серебра, вплавляют в углубления основного металла, чтобы украсить изделие путем достижения в рисунке цветового контраста.

Живописные картины «на железе» – росписные подносы – начали создавать в Нижнем Тагиле. Эстафету подхватили жостовские мастера. Жостовский поднос – один из символов русской самобытной культуры, достояние России.

Работы художников уникальны и неповторимы, а утраченные техники демонстрируют богатство декоративно-прикладного искусства России.

Увидеть шедевры можно до 23 февраля.

Людмила БЕРКОВИЧ.