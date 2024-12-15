Экс-министр здравоохранения области ответил не на все вопросы Фемиды

Судебные инстанции неторопливо, но рассматривают дела бывшего министра здравоохранения острова Алексея Пака и главного врача Холмской больницы Светланы Мищенко. Завязаны они вокруг скандала с покупкой за бюджетные деньги бывшей гостиницы «Чайка» в Холмске.

Разбирательство длится с конца прошлого года. Дело, где фигурирует экс-министр, рассматривает южно-сахалинский горсуд, а где главврач – холмский. Как сообщили в пресс-службе областного суда, сейчас идёт так называемое судебное следствие – изучают все материалы, собранные следователями, оценивают, как соблюдены процессуальные нормы, выслушивают пояснения свидетелей и пр. До этого рассмотрение уголовных дел и в областном центре, и в Холмске переносилось более десятка раз. Причины были разные – не явился тот или иной свидетель, кто-то заболел и пр… И Пак, и Мищенко на суд приходят самостоятельно, никого не заключали под стражу, ни с кого не брали подписку о невыезде.

Следствие усмотрело в действиях экс-министра здравоохранения (Алексей Пак был на этой должности с 2016 по 2019 гг.) и Светланы Мищенко превышение должностных полномочий, что подпадает под несколько пунктов статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

«Советский Сахалин» уже рассказывал о перипетиях этой истории в публикациях «Чайка» бескрылая» (12 июля 2022 г.); «Благие намерения за казённый счёт» (17 ноября 2022 г.), «Два уголовных дела по одной холмской «Чайке» (17 ноября 2023 года) и «Громкое дело «Чайки» (23 апреля с. г.).

Началось всё с того, что в 2017 году Светлана Мищенко решила приобрести здание «Чайки» для нужд города и после капремонта разместить там детскую поликлинику. С этим предложением она обратилась в министерство здравоохранения области, и Алексей Пак его поддержал.

Из бюджета на приобретение «Чайки» потратили 50 млн. рублей. Здание 1964 года постройки находилось в приличном состоянии, оставалось только провести ремонт с учётом требований к медучреждению.

Начать его предполагалось в 2018 году, но тут выяснилось, что средства на него найти проблематично – покупка бывшей гостиницы была незапланированной.

А из неохраняемого здания тем временем стала пропадать мебель, рамы оставались без стёкол и пр. Не спасла даже круглосуточная охрана, появившаяся в конце 2018 года. Тем не менее руководство больницы намеревалось вплотную заняться «Чайкой» в 2019 году, уже была готова документация.

Но тут подоспели результаты экспертизы, которую провело региональное министерство строительства. Они стали подобны грому среди ясного неба. Оказалось, здание «Чайки» несейсмоустойчиво, а значит, о размещении там нужной городу детской поликлиники не может быть и речи! К тому же в Холмске было решено возвести единый поликлинический комплекс, где выделено место и лечебному учреждению для детей.

Бывшую гостиницу решено было передать на баланс мэрии, но городские власти к этому не стремились – «Чайку» к тому времени основательно подпортили вандалы. А потом провели экспертизу, которая показала, что постройка приведена в аварийное состояние – «благодаря» вандалам и её нужно сносить, и опять за бюджетные средства. Здание было снесено осенью 2022 года. Все работы, согласно документам аукциона, обошлись бюджету в сумму почти 17 млн рублей. Самое печальное – бывшая гостиница могла бы ещё послужить на благо Холмска, не доведи его до такого состояния покупатели.

По выводам следователей, Светлана Мищенко знала, что постройка не отвечает требованиям, предъявляемым медицинским учреждениям. Однако отправила в региональное правительство документы, где говорилось, что «Чайка» пригодна для размещения в ней детской поликлиники. Глава минздрава должен был тщательнее изучить вопрос, но этого не сделал. В итоге телега оказалась впереди лошади, казне области причинён ущерб на сумму более 61 миллиона рублей.

За совершение подобного преступления закон предусматривает максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Дело Светланы Мищенко находится на контроле Генпрокуратуры, поскольку она была депутатом представительного органа местной власти. Судебный процесс, в котором она главная фигурантка, может завершиться к Новому году, считают участники заседания. По уголовному делу экс-министра пока ясности нет.

Евгений АВЕРИН.

СПРАВКА

Дело Светланы Мищенко находится на контроле Генпрокуратуры, поскольку она была депутатом представительного органа местной власти.

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