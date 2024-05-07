Вторник, 7 мая, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Елена Касьянова, председатель Сахалинской областной думы

Состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это важнейшее событие, которое открывает новый этап государственного строительства.

Владимир Владимирович Путин является безусловным российским лидером, именно с ним жители Сахалинской области и весь российский народ, объединенный искренней любовью к Родине, связывает будущее страны, поддерживает президентский курс на развитие.

Присяга, произнесенная Владимиром Путиным, – емкое воплощение фундаментальных основ государства и общества. Как отметил Президент Российской Федерации, нужны конкретные прорывы в решении задач исторической важности: оборонных и социальных, экономических и культурных. Это обязанности правительств регионов, депутатов и глав муниципалитетов. Все вместе мы должны изменять страну к лучшему.

Для меня большая честь быть частью команды Президента, видеть, как его стараниями возрождается Россия, помогать главе государства в большой и напряженной работе по реализации нацпроектов и стратегии развития нашего родного Дальнего Востока.

Хотела бы еще раз поблагодарить главу государства за активную и неизменную поддержку ДФО, успешные решения, которые находит Президент для повышения качества жизни жителей дальневосточного региона.

Предыдущая статья
Правительство России ушло в отставку.
Следующая статья
Валерий Лимаренко: Горжусь быть частью команды Владимира Путина
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ