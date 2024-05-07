Елена Касьянова, председатель Сахалинской областной думы

Состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это важнейшее событие, которое открывает новый этап государственного строительства.

Владимир Владимирович Путин является безусловным российским лидером, именно с ним жители Сахалинской области и весь российский народ, объединенный искренней любовью к Родине, связывает будущее страны, поддерживает президентский курс на развитие.

Присяга, произнесенная Владимиром Путиным, – емкое воплощение фундаментальных основ государства и общества. Как отметил Президент Российской Федерации, нужны конкретные прорывы в решении задач исторической важности: оборонных и социальных, экономических и культурных. Это обязанности правительств регионов, депутатов и глав муниципалитетов. Все вместе мы должны изменять страну к лучшему.

Для меня большая честь быть частью команды Президента, видеть, как его стараниями возрождается Россия, помогать главе государства в большой и напряженной работе по реализации нацпроектов и стратегии развития нашего родного Дальнего Востока.

Хотела бы еще раз поблагодарить главу государства за активную и неизменную поддержку ДФО, успешные решения, которые находит Президент для повышения качества жизни жителей дальневосточного региона.