Несушки предпочитают супермаркеты?

В субботу, 27 февраля, я пустился на поиски яиц по специализированным точкам птицефабрики «Островная». Дело в том, что в последние месяцы купить продукцию в них стало проблемой. Придешь раньше 11 – 12 часов – товара еще нет или его только подвезли, и надо ожидать. В некоторых местах – на улице, в снег, дождь и ветер. Придешь позже – оказывается, яйца уже проданы, завоз небольшой.

Конечно, они есть в других магазинах, но там надо платить торговую наценку и за упаковку, что в сумме удорожает десяток на все 30 рублей. Яйца в супермаркетах покупают обеспеченные люди или те, кому некогда стоять в очередях.

У пожилых и бедных свой расчет: в торговых точках птицефабрики не надо переплачивать, и товар всегда свежий. Покупатели эти приходят сюда со своей тарой, и новые ячейки по 9 рублей за штуку им ни к чему. Но застать в этих точках яйца, как я уже сказал, не так-то просто.

Например, 27 февраля я с 12 до 13 часов объехал три торговые точки, и нигде ни яиц, ни кур не было.

В чем проблема? Почему яйца нашей птицефабрики продаются в других магазинах свободно и купить их можно во все часы, что магазины открыты? Насколько мне известно, производство яиц и птицы дотируется. Интересно, в коммерческие структуры эта продукция отпускается по тем же ценам, что и в специализированных точках? Это было бы неправильно.

Сеть магазинов «Столичный» объявила, что с 28 февраля яйца в них продаются без торговой наценки. К сожалению, не заходил в них в эти дни, но еще накануне, 27 февраля, десяток яиц «Островной» в «Столичном» в упаковке стоил 109 рублей, а в торговых точках птицефабрики можно было бы купить этот десяток за 81 рубль. Есть разница?

Петр ПОЛИЩУК, г. Южно-Сахалинск.