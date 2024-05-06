Футбольная команда «Сахалин» обидно проиграла в матче с «Рязанью»

В матче пятого тура первенства России по футболу «Сахалин» на южно-сахалинском стадионе «Спартак» принимал «Рязань». К огромному разочарованию островных болельщиков, победу в этом матче праздновали гости со счетом 1:0.

С начала матча сахалинцы продемонстрировали амбиции на победу. И первые семь минут «Сахалин» не позволял «Рязани»перейти на свою половину поля. Максим Батраков, Валерий Альшанский, Кирилл Могель, Евгений Матрахов и Андрей Сорокин в прямом смысле слова затерзали защиту соперника. Однако, надо отдать должное гостям, они не стали выстраивать «автобус» у своих ворот, а хладнокровно, без лишней суеты разрушали все атаки хозяев поля у линии своей штрафной площади.

Не позволяя сопернику в дебюте матча создать хотя бы один опасный полумомент для взятия ворот.

Затем натиск «Сахалина» почему-то спал. Создалось впечатление, что наши парни будто бы испугались собственной настырности в нападении и опустились в оборону.

На протяжении пяти минут «Рязань» плела сети своих атак на половине островитян. Однако особых хлопот нашему голкиперу Руслану Юнусову соперник не создал.

Справившись с активными действиями гостей в атаке, «Сахалин» вновь стал много комбинировать на чужой половине поля, создавая голевые моменты, и при этом не пуская соперника к своей штрафной. На восемнадцатой минуте встречи отличную возможность открыть счет в матче имел Кирилл Могель. Получив отличный пас в центре штрафной, он обыграл защитника и с угла вратарской пробил чуть выше перекладины.

Спустя две минуты в падении через себя с линии вратарской пробил Валерий Альшанский. Голу-красавцу не дал состоятся голкипер гостей Никита Репин.

На 23 минуте Кирилл Могель вышел один на один с вратарем «Рязани». Открыть счет в матче на 25 минуте мог Александр Васильев. Однако и ему не хватило технического мастерства и хладнокровия.

Отстояв свои ворота вне прикосновенности, футболисты «Рязани» на 30 минуте провели быструю контратаку и только мастерство Руслана Юнусова не позволила гостям праздновать взятие ворот.

В первом тайме «Сахалин» не разочаровал. Напряженность у ворот соперника присутствовала. Вместе с тем, команда должна куда бережнее подходить к реализации моментов. Толку от тотального преимущества, если, после 45 минут игры, на табло 0:0.

После перерыва рисунок игры не поменялся. «Сахалин» продолжал доминировать на поле. И тогда главный тренер островитян Юрий Дроздов решил добавить в разгоревшийся костер игры топлива. На поле вместо Евгения Матрахова, Максима Батракова, Валерия Альшанского вышли Александр Иванов, Владислав Мягков, Даниил Большунов. Напряжения у ворот соперника они создавали, но вот с качеством на завершающей стадии атак возникли проблемы. Причиной тому аккуратная игра гостей в обороне.

Первый тревожный звоночек у наших ворот прозвучал на 60 минуте встречи. «Рязань» провела отличную атаку по правому краю, которую Ярослав Сычёв завершил точным ударов в правую девятку от нашего вратаря. Руслан Юсупов сыграл выше всяких похвал, переведя мяч на угловой.

На 75 минуте встречи главный тренер «Рязани» Юрий Кулешов вместо Егора Аксёнова выпускает на поле Владимира Павленко. Именно этому нападающему суждено было стать героем встречи. На 82 минуте гости провели одну из редких своих контратак по левому краю, которую завершил точным ударом Владимир Павленко 0:1.

Как не старались хозяева поля спастись от второго поражения подряд в первенстве, предприняв затяжную осаду ворот соперника, спортивная фортуна в этот день вновь была на стороне гостей.

Подводя итоги матча, можно отметить, «Рязань» отработала качественно. Надежная игра в обороне и при первой возможности образцовая результативная атака.

Что же касается островитян, смело могу сказать, хозяевам поля не повезло – не хватило реализации. Но поражение есть поражение. Все-таки главным в футболе был и остается результат. Судя по всему, у «Сахалина» наступил голевой кризис.

Смогут ли наши парни его разрушить 12 мая в матче с «Салют-Белгород»? Игра состоится на стадионе «Спартак» в 16:00.

Репортаж вел Игорь Карпук.