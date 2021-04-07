Праздники в подарок

Время от времени районный совет ветеранов (при содействии администрации городского округа «Долинский») организует для нас, пенсионеров, поездки в областной центр на концерты. В прошлом году мы побывали на незабываемом юбилейном вечере руководителя казачьего ансамбля «Воля» Тимофея Волкова и зарядились светлой и радостной энергией народного творчества.

А недавно в Доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска посмотрели праздничную программу «Танец под дождем». Представлял ее лауреат областных, всероссийских и международных хореографических конкурсов и фестивалей театр танца «Угол зрения» культурно-досугового центра «Мир» (г. Поронайск). Так этот коллектив под руководством Эдуарда Кызылова отметил свое пятилетие.

В концерте приняли участие заслуженные артисты Республики Алтай – серебряный призер телепроекта «Серебряная звезда», певец и артист Эмиль Токочеков и экс-солистка ВИА «Надежда» А. Пахмутовой абсолютная победительница всемирного чемпионата в Лос-Анджелесе (США) Галина Токочекова.

Двухчасовой концерт, который вел Эмиль, прошел на одном дыхании. Мощный голос, обаяние, экспрессия, улыбка, азарт, юмор, исполнительский талант – все соединилось в этом человеке. Обыгрывая каждый номер программы, он зажигал зал, зрители бурно аплодировали и на «бис» вызывали исполнителей.

В выступлениях самодеятельных артистов Поронайска, будь то песни, танцы, пляски, алтайские мотивы сменялись забайкальским колоритом и даже узбекскими вариациями. Исполнительским мастерством, пластикой, роскошными яркими костюмами впечатлили номера артистов театра танца «Угол зрения». Это был красочный фейерверк программы. Всплеск оваций вызвала бразильская «Ламбада». Ручейком по залу растеклась танцевальная группа юных артистов, вовлекая зрителей в зажигательные ритмы.

За пять лет своего существования творческий коллектив из Поронайска участвовал во всероссийских и областных конкурсах, выступал в Санкт-Петербурге, Казани, Южно-Сахалинске, а также в Александровске-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском районах. Как рассказал руководитель заслуженный артист Республики Алтай Эдуард Кызылов, в театре танца три группы. В младшей хореографией занимается детвора 4 – 9 лет; в средней – 10 – 14 лет. В старшей группе – горожане 32-х – 60 лет.

Сам Эдуард Кызылов – артист балета. Учился этому виду искусства в Барнауле и четыре года служил ему в этом городе, а затем еще пять лет работал в Бурятии. Приехав на Сахалин, Эдуард не только создал свой театр танца, но и окончил магистратуру.

Он не порывает связей с алтайской диаспорой. Ее представители приняли приглашение Кызылова и выступили в праздничной программе. Завершилась она поздравлением юных артистов и вручением им подарков от представителей алтайского землячества на Сахалине и дирекции ДК «Родина».

Ветераны Долинского района от всей души благодарят мэра Александра Тугарева, вице-мэра Наталью Хиценко и районный совет ветеранов за организацию замечательной поездки.

Юлия ХРИПЧЕНКО, член совета ветеранов, г. Долинск.