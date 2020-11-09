И днем и ночью. Пациенты с ОРВИ могут обращаться на горячую линию 1-300

По поручению губернатора Валерия Лимаренко принято решение расширить функционал телефонного сервиса. Причина – рост числа обращений за медицинской помощью. Кнопка «8» на линии теперь доступна для вызовов 24 часа в сутки.

Увеличено число специалистов колл-центра, которые консультируют по вопросам ОРВИ. Операторы по этому направлению теперь отвечают на звонки круглосуточно. Время работы остальных кнопок прежнее – с 8.00 до 20.00.

По номеру 1-300 можно получить консультацию по состоянию здоровья, если имеются признаки острой респираторной инфекции. Медицинский работник расскажет, можно ли пациенту посещать лечебное учреждение или необходимо вызвать врача на дом, проконсультирует по маршрутизации и дальнейшим действиям. В экстренной ситуации оператор сможет передать вызов на станцию скорой помощи, сообщила пресс-служба областного правительства.

Напоминаем весь функционал телефонной линии:

1 – обращения по поводу записи к стоматологу или на бесплатное медицинское обследование;

2 – запись на прием старшего поколения 65+;

3 – обращения в региональное министерство здравоохранения;

4 – вызов врача на дом при проявлениях ОРВИ – кашель, озноб, потеря обоняния;

5 – выписка лекарственных средств;

6 – запись в женскую консультацию;

7 – информирование по вопросам прибытия в Сахалинскую область;

8 – обращения по вопросам коронавирусной инфекции.