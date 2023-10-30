«Инопланетян» приземлить не удалось. ФК «Сахалин» упустил победу на последних минутах игры

29 октября в матче пятнадцатого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона Б группы 3 «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимал «Леон Сатурн» (Раменское). Встреча завершилась мирным исходом — 1:1.

Ровно две недели назад островитяне провели довольно сложный матч с лидером первенства «Калугой». С огромным трудом была добыта победа, которая позволила нашим болельщикам надеяться на то, что в оставшихся поединках, до окончания первой стадии первенства, «Сахалин» сможет порадовать свою торсиду не только хорошей игрой, но и викториями. Однако чуда не произошло. Играя в Долгопрудном с местным «Космосом», наша команда потерпела очередное, восьмое в первенстве, поражение со счетом 0:1 и, как следствие, в турнирной таблице спустилась на две ступеньки ниже, заняв 14 место.

Главному тренеру островной команды Юрию Дроздову не позавидуешь. Скамейка запасных игроков и так очень мала, а здесь сразу четыре человека, по причине полученных травм, оказались в лазарете — Муртази Алахвердов, Арсен Омаров, Илья Дроздов, Егор Чу.

С первых минут встречи «Сахалин» взял мяч под контроль и методично принялся раскачивать оборону «Сатурна». Необходимо заметить, что гости были готовы к агрессивной игре хозяев. Они без лишней суеты и паники оборонялись и уже на подступах к своей штрафной площади довольно успешно разрушали атаки островитян. И все же на 7-й минуте раменцы допустили ошибку в обороне и их бывший игрок, а сегодня нападающий «Сахалина» Валерий Альшанский, после быстрой многоходки по левому краю головой отправил мяч в ворота — 1:0.

Поведя в счете, хозяева поля продолжали играть довольно интенсивно, постоянно атаковали. Порой им удавалось вдавливать гостей в их штрафную площадь, но вот создать явную угрозу для очередного взятия ворот защита «Сатурна» не позволяла. Что же касается гостей из Раменского, они постепенно отошли от нокдауна и все чаще стали гостить на половине хозяев поля. Однако «Сахалин» встречал соперника довольно высоко и тем самым не позволял нападающим «Сатурна» протиснуться к своим воротам.

До окончания первого тайма больше опасных моментов ни одна из команд у ворот соперника создать не смогла, чему есть простое объяснение: «Сатурн» конструировал игру от хозяев поля, а «Сахалин» старался чрезвычайно аккуратно подобрать ключи к защите соперника, так как прекрасно осознавал степень опасности раменских контратак. Одним словом, никто не хотел рисковать. Как следствие, темп игры был чуть выше среднего.

Во втором тайме рисунок игры поменялся. Защита островитян нарочито медленно разыгрывала мяч у своих ворот, выманивая соперника в прессинг. Однако гости не поддавались и встречали хозяев исключительно в средний блок. Дальнейшие события в матче дали четкий ответ на вопрос, почему сахалинцы решили делать так. «Сахалин» старался довольно уверенно выйти из обороны через фланги, где «Сатурн» не мог разрушить их атаки, и создавал голевые моменты у ворот гостей.

Так, на 49-й минуте отличную возможность увеличить счет в матче имел Вячеслав Новиков, но ему не позволил это сделать голкипер гостей Владислав Русанов. Спустя три минуты Даниил Большунов отличным ударом в створ ворот завершал атаку, и вновь Владислав Русанов спас свою команду. А вот на 70-й минуте матча вратарь «Сатурна» был бессилен выручить команду. Однако Даниил Большунов с девяти метров отправил мяч выше перекладины. На 73-й минуте Василий Чижиков повторяет ошибку Большунова, отправляя мяч выше перекладины, находясь в восьми метрах по центру ворот соперника.

С 84 по 86 минуты «Сахалин» утроил настоящий девятый вал в штрафной площади соперника. За это время наши парни подали четыре угловых и трижды были близки к тому, чтобы увеличить счет. Однако, голкипер гостей поймал курах и тащил такие мертвые мячи, что ему аплодировали даже сахалинские болельщики.

Основное время матча истекло, и главный судья встречи Артём Петренко добавил три минуты. На первой компенсированной минуте «Сатурн» провел быструю атаку по левому краю, которую наши защитники прервали, отправив мяч за линию ворот. Свой единственный момент в матче гости использовали мастерски. Мяч после подачи углового оказался у Даниила Николаева, который хладнокровно отправил его в сетку наших ворот — 1:1.

Этот пример наглядно показал, как одна команда умеет прагматично выцарапывать свое, практически в проигранной встрече и уйти от поражения, и как вторая, раньше времени уверовав в победу, получает на последних минутах не обязательный гол в свои ворота.

До окончания сезона нашей команде осталось провести два матча. Пятого ноября в Ногинске против «Знамени» и 12 ноября дома с «Рязанью». Сможет ли «Сахалин» набрать очки в оставшихся встречах и подняться на пару ступенек вверх в турнирной таблице? Ответ на этот вопрос осталось ждать недолго.

Игорь КАРПУК.

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