Итуруп – большая стройплощадка. И здесь опережают сроки

Десять лет назад в средней школе с. Рейдово (о. Итуруп) обучалось всего 78 учеников. Этот факт в качестве основного аргумента приводили те, кто был против строительства в селе новой школы взамен той, что была сдана еще в 1975 году. Предлагался альтернативный вариант – возить детей на учебу в Курильск, а 14 километров пути по гравийной дороге сторонникам «реформы» не представлялись большой проблемой.

Такая перспектива взбудоражила рейдовчан, понимающих: не будет школы – вымрет со временем и село. Что они только ни делали для сохранения учебного заведения: проводили сходы, обращались «в верха» с петициями и даже… обещали улучшить демографическую ситуацию. (Что, заметим в скобках, выполнили: если в 2015-м на свет появилось всего два ребенка, то с начала этого года – уже десять. В школе сегодня почти в полтора раза больше учеников, чем десять лет назад, – 109). И здравый смысл возобладал, было принято решение о строительстве нового здания средней школы.

Правда, воспрявших духом от этой новости рейдовчан напугало сообщение о возможном переносе срока начала работ – предполагалось, что сельскую школу потеснит в очереди городская. В Курильске ведь тоже непростая история. Строившие здесь школу представители американской фирмы «Арктические городки» рассказывали, что у подобных сооружений на Аляске гарантированный срок эксплуатации – десять лет. А в Курильске такая школа два года назад отметила свое 30-летие!

Учителя уже давно начали бить тревогу: угол здания проседает, плиты перекрытия начали «гулять», потолки то в одном месте, то в другом рушатся, часть фасада пострадала во время циклона. Конечно, «шаманили», ремонтировали, укрепляли, но такие меры не гарантировали полной безопасности здания для детей и педагогов. После очередного обследования помещений окончательно решили: больше не тянуть со строительством.

Вот тогда-то жители Рейдово и переполошились: «Если не сейчас, то уже никогда у нас не построят школу». Но волновались, как оказалось, напрасно, очередность была соблюдена: весной прошлого года началось строительство сельской школы, а осенью обрисовалась площадка будущей школы в Курильске.

В паспорте объекта строительства «Школа с. Рейдово», как положено, наряду с заказчиком – дирекцией по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов, генеральным подрядчиком – АО «Гидрострой» указан срок окончания строительных работ – ноябрь 2021-го. Однако уже можно убедиться, что сдача объекта состоится раньше. По крайней мере, никто не сомневается: будущий учебный год для сельских ребят начнется в новых стенах.

Это будет школа-красавица! Здание трехэтажное, из трех блоков с отдельными входами в начальную школу, в 5-е – 11-е классы и спортивный зал. Предусмотрены актовый зал на 98 мест, рекреационные зоны, мастерские, большой пищеблок, гардероб, хозяйственный блок, лифт для пожилых и маломобильных граждан. Общая площадь участка под школу – 2,7 гектара, и большая его часть отведена под физкультурно-оздоровительный комплекс А в нем – стадион, отдельная беговая дорожка, площадка для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, территория для подвижных игр – с тренажерами и прочим.

Все корпуса уже возведены, гипсокартонные перегородки смонтированы, оштукатурены, сейчас бригада отделочниц шпатлюет стены. Часть строителей занята обустройством фасада здания.

– Все коммуникации подведены, дадут команду – откроем краны, вентили, и в здание пойдут вода, тепло, электричество, – говорит прораб Александр Соляник. – Если дадут «добро» на отопление, мы продолжим внутренние работы, а так приходится сворачиваться до весны.

С 15 декабря до наступления теплых дней прекращены работы и на строительстве Курильской школы. Но в какой стадии «замораживается» этот объект! По плану, в течение 2020 года здесь должны были построить подпорную стену вдоль участка и цокольный этаж. А на деле? На полную высоту, то есть в три этажа, возведены все корпуса, кроме центрального блока. А вообще школа, рассчитанная на 400 учащихся, расположится в пяти блоках. Они, как крылья бабочки, прикреплены к основному корпусу (в отличие от рейдовской школы, где корпуса вытянуты в одну линию, кроме перпендикулярно стоящего спортзала). Здесь, как и в Рейдово, подведены коммуникации, вода, ливневка…

Благодаря чему стали возможны, прямо скажем, рекордные сроки строительства? Начальник производственно-технического отдела «Гидростроя» Илья Шатов, так же, как прораб Александр Соляник, бригадир строительной бригады, задействованной на курильской школе, Геннадий Пегушин, называли основные факторы: стабильное финансирование, своевременное обеспечение материалами и оборудованием, профессионализм и опыт работников.

К слову сказать, последнее в полной мере относится к самому Геннадию Григорьевичу Пегушину. Он в «Гидрострое» – со времени образования фирмы, то есть с 1991 года.

Свой добрый след оставил на всех основных строительных объектах района, включая больницу, аэропорт, Дом культуры и спорта. Кстати, ДК был первым зданием, построенным из железобетонных монолитов. Сейчас такой материал используется и при строительстве обеих школ (в Рейдово только спортзал из сэндвич-панелей).

– Это сложнее, – говорит Пегушин, – но зато надежнее, долговечнее.

Как при всяком строительстве, случаются расхождения с проектной документацией (даже хотя бы потому, что школа проектировалась в 2016 году, уже какое-то оборудование устарело, какие-то материалы сняты с производства). Но все подобные вопросы оперативно решаются с заказчиком, проектировщиками, так что подобного рода нестыковки не сказываются на темпах строительства.

– Только бы с финансированием не было проблем, тогда точно сдадим объекты раньше намеченного времени, – говорили собеседники. Досрочно и – главное – качественно – это в традициях «Гидростроя», в чем курильчане убеждались при каждой сдаче объектов этой компанией.

Другие подрядчики будут задействованы на строительстве еще двух дошкольных образовательных учреждений в селах Китовое и Горячие Ключи. Детсад в последнем станет первым дошкольным учреждением за всю историю населенного пункта и самым крупным на Итурупе детсадом на 240 мест.

Согласно контракту, заключенному с фирмой «Рубин» (г. Советская Гавань), строительство садика в Китовом должно начаться не позднее 15 февраля 2021 года, закончиться – не позднее 30 ноября 2023 года. Это будет двухэтажное здание из трех блоков, в которых, кроме спальных комнат, залов для занятий и игр, административно-хозяйственных помещений, разместятся спортивные залы, бассейн. В этом селе своего детского сада нет с середины 1990-х, ребятишек возят в Курильск и даже в Рейдово.

Необходимость строительства дошкольного учреждения в Китовом возросла в связи со строительством здесь жилых домов (первый арендный заселен новоселами в ноябре, на подходе еще три таких дома). Недалека перспектива переселения жителей села Горное, значит, увеличится потребность в местах в детском саду. И теперь можно только гадать, хватит ли их всем малышам. Сейчас в очереди 119 детей, а новый садик рассчитан на 110 мест…

Кроме образовательных учреждений на Итурупе возводится такой важный объект, как новая котельная в райцентре, жилые дома в Рейдово, Китовом и Курильске. Продолжается строительство автодорог… В общем, можно сказать: остров стал большой строительной площадкой.

Галия Кунченко, г. Курильск.