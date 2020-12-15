Омбудсмен обиделся?

Ушел в отставку уполномоченный по правам человека по Сахалинской области Сергей Седов. Досрочно. По собственному желанию.

Судя из пояснений этого чиновника на заседании областной думы, главная причина, подвигшая его к этому решительному шагу, – «коррупционная составляющая». В декларации о доходах и имуществе он указал неполные сведения (какие, неизвестно), посчитал это утратой репутации и весомой причиной для ухода с работы. Такая самокритичность обескуражила народных избранников!

Хотя, в общем-то, правильно омбудсмен поступил. Иначе теоретически он мог бы оказаться не уволившимся, а уволенным. Как другие чиновники, которые забывают или же намеренно не указывают в своих декларациях имущество или вклады.

Впрочем, Сергей Седов мог бы уже и не спешить с увольнением. По рекомендации «антикоррупционной» комиссии омбудсмен уже был наказан выговором.

Кстати, буквально два месяца назад при обсуждении законопроекта об уполномоченном по правам человека на заседании думского комитета Седов предлагал предусмотреть для этой должности (и, естественно, для себя) выходное пособие в пятикратном размере ежемесячного денежного содержания. Депутаты насчитали, что в случае увольнения, в частности, нынешнего омбудсмена, а это предстояло в следующем году, он получил бы почти полтора миллиона «выходного пособия». И оставили чиновника без «золотого парашюта».

Впрочем, а за какие такие заслуги награждать? Сергей Седов пришел на эту должность еще при губернаторе Хорошавине в 2012 году. Восемь лет – солидный срок. Но кто помнит хоть один судебный иск омбудсмена в защиту публичных интересов сахалинцев?

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.