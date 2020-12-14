«Единое окно» для предпринимателей презентовали на инвестиционном совете регионального правительства в ноябре.

Комплексная услуга объединила 5 наиболее востребованных процедур – от земельных вопросов до ввода здания в эксплуатацию.

Новый сервис расположился на площадке регионального портала государственных и муниципальных услуг uslugi.admsakhalin.ru. Он включил в себя несколько шагов:

предварительное согласование предоставления земельного участка;

выдачу градостроительных планов земельных участков;

технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций;

выдачу разрешения на строительство объекта капитального строительства;

выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

При этом все услуги можно получить как последовательно, так и единично. В отработке запросов уже задействованы все муниципальные образования Сахалинской области, подключены 45 ресурсоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Курируют работу электронного сервиса сотрудники Сахалинского областного центра информатизации и Центра «Мой бизнес».

В дальнейшем перечень услуг «единого окна» для предпринимателей будет дополняться в соответствии с запросами бизнес-сообщества. Предложения по работе и развитию сервиса принимаются по телефону 671-933 и на почтовый адрес: mybusiness65@sakhalin.gov.ru. По вопросам технической поддержки можно обратиться по номеру 670-000 или по адресу электронной почты Сахалинского областного центра информатизации helpdesk@sakhalin.gov.ru.

Цифровизация услуг для малого и среднего бизнеса – одна из ключевых задач областных властей. Этот показатель входит в число основных при определении уровня инвестиционной привлекательности регионов. В 2020-м году Сахалинская область вошла в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Юлия КОВАЛЕВА.