Метр строим, два в уме. Рост цен затормозил, но не остановил строительство жилья на Сахалине

По весне оживает не только природа, но и строительная отрасль. Пробуждается желание строить быстро, качественно, много. Выполнять работы по благоустройству территорий. И сдавать объекты в срок.

Главное — начать

Нынешняя весна отнюдь не исключение: еще и снег толком не успел растаять, а сахалинские строители уже равняются на новые показатели. В областном правительстве говорят о строительстве не менее 500 тыс. кв. м жилой площади в год, это примерно один квадратный метр на каждого жителя региона.

Материковой части России такие темпы только снятся. Правительство РФ рассчитывает выйти на уровень 0,8 кв. м на человека не раньше, чем к 2030 году. А на Сахалине это уже пройденный этап. Во всяком случае, так утверждают официальные источники.

Насколько активно идет строительство жилья на местах, областная власть узнает из регулярных поездок по районам. Недавно губернатор Валерий Лимаренко побывал на севере острова — в Ногликах. Инспекционная поездка главу региона заметно расстроила. Строительство двух жилых домов на улице Петрова приостановлено на этапе возведения фундамента. Хотя аванс был выплачен строителям еще в декабре 2019 года.

Выяснилось, что подрядчик не смог организовать работы должным образом. Вовремя не закупил строительные материалы, вот объект и стоит без движения. Так разъяснил ситуацию глава местного муниципалитета Сергей Камелин.

Не закупить материалы вовремя подрядчик мог по разным причинам. И первое, что приходит на ум, это прошлогодний всплеск цен. На фоне роста курса валют и закрытых из-за пандемии строительных комбинатов и профильных заводов цены на стройматериалы резко подскочили вверх. И хотя к концу года они стабилизировались, к прежнему уровню так и не вернулись.

Впрочем, строить все равно надо. А иначе как обеспечить жителей Ноглик благоустроенным и комфортным жильем?

— Для нас это приоритетная задача. Требую срочно исправить ситуацию, — выразил свое отношение к долгострою Валерий Лимаренко.

Зампред областного правительства Сергей Олонцев, сопровождающий губернатора в поездке на север острова, пообещал взять объект под строгий контроль. Похоже, все остальные механизмы, способные ускорить строительство жилья, нынче малоэффективны.

До конца 2022 года местная власть планирует сдать в эксплуатацию 5,3 тыс. кв. м жилой площади. Это позволит переселить в новые квартиры 112 семей. Сейчас в ГО готовят для передачи в аренду земельные участки под строительство еще четырех домов, скоро начнутся проектные работы.

В то же время, объем аварийного жилья в Ногликском ГО превышает 35 тыс. кв. м. При нынешних темпах строительства на переселение потребуется лет десять. Сколько квадратных метров за эти годы перейдет в категорию аварийных, здесь сегодня не говорят. И расчетов стоимости будущего жилья не ведут: не иначе как ошибиться боятся.

Ценам вопреки

Между тем стоимость квадратного метра на месте не стоит — растет себе и растет, не обращая внимания на государственные планы. Равнодушны цены и к приказу министерства строительства и ЖКХ «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года». Согласно этому приказу, стоимость квадратного метра жилья в Москве должна составить 122 636 руб., в Приморском крае — 92 407 руб., Республике Саха — 91 425 руб. и так далее. Что же касается Сахалинской области, то для нее установлена ценовая планка в 86 699 руб. кв. м.

На беглый взгляд, цены прямо божеские, но это исключительно для несведущего в реалиях современного строительства. Никакого отношения к нынешней стоимости жилья данный показатель не имеет, поскольку используется исключительно для расчетов размера мер социальной поддержки населения. Реальные же цены в границах большой Москвы — от 180 до 400 тыс. руб., во Владивостоке — от 134 до 155 тыс. руб., а в Южно-Сахалинске — от 130 до 172 тыс. руб. за квадратный метр.

Высокие цены не взяты с потолка. Подорожали стройматериалы, горючее, электроэнергия. Между тем строить надо, и строить много. В Сахалинской области до 2026 года планируется расселить более 640 тыс. кв. м аварийного жилья. Для того, чтобы эти планы стали явью, необходимо сдавать ежегодно не менее чем 500 тыс. кв. м жилых площадей. Для строительства необходимы средства – 61 млрд рублей.

Прошлогодняя пандемия основательно подрезала областной бюджет. И хотя регион получает федеральную поддержку в рамках реализации программы по расселению аварийного жилья, недостаток средств может значительно отодвинуть будущие новоселья. Причем на сроки сдачи жилья не в последнюю очередь может повлиять отсутствие инфраструктуры.

Не удивительно, что областному правительству приходится отыскивать дополнительные возможности для реализации своих планов. Одним из вариантов стало недавнее соглашение с компанией ДОМ.РУ о строительстве жилья с использованием инфраструктурных облигаций. Такие облигации могут выпускать частные компании или государственные учреждения с целью привлечения денежных средств.

Областное правительство рассчитывает таким образом застроить в Южно-Сахалинске участок площадью 150 га. Предстоит обеспечить инфраструктурой два жилых комплекса — Северный городок и УЮН. Это позволит ввести дополнительно 800 тыс. кв. м жилой площади.

Финансирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры планируется начать уже осенью 2021 года. Стоимость проекта составит 11,6 млрд рублей.

Так что строительство в регионе продолжается ценам вопреки.

Игорь КАЛИНИН.