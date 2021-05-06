В мечтах о «вишневом» лососе. Сроки любительской рыбалки на симу еще не определены

Сахалинские хвастуны, поймавшие симу в неразрешенные сроки, рискуют нарваться на серьезные неприятности

Официальных объявлений с указанием точных сроков начала очень популярной у островитян и гостей области любительской рыбалки на симу пока нет. Известно, что в апреле главный решающий орган – Дальневосточный научно-промысловый совет, установил дату ее начала – 18 мая. Но окончательное решение должна принять региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Ну а тем временем, отдельные островитяне хвастаются в соцсетях уловами, им попадаются, причем при ловле явно неразрешенными орудиями лова, первые особи симы – гонцы, подошедшие к сахалинским берегам. С точки зрения профильного ведомства, Сахалино-Курильского теруправления (Росрыболовства), подобные факты являются грубым нарушением действующих правил.

Симу можно добывать только в официально оговоренные сроки, по путевкам и строго на оговоренных участках. Всякая деятельность, не вписывающаяся в эти рамки, относится к браконьерству.

По действующему административному законодательству вылов одного экземпляра симы влечет за собой штраф в 5 тысяч рублей «с мелочью». Если речь идет о больших объемах улова, предусмотрена и уголовная ответственность.

В 2020 году любительский лов симы стартовал 21 мая на специально выделенных участках на реках юга Сахалина: Лютоге, Урюме и Тамбовке. Для ловли было разрешено использовать удочки, спиннинг и нахлыст. Цена вопроса в прошлом году составляла 130 рублей за одну особь.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.