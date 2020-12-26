Мир и поколение Дё Сон Ена. Персональная выставка сахалинского художника

Ледяной разлом (2020 год, холст, масло).

В областном художественном музее открыта персональная выставка члена Союза художников России Дё Сон Ена «Мой мир. Мое поколение».

Коренной сахалинец, основатель и заведующий кафедрой художественных дисциплин и дизайна Сахалинского колледжа искусств, Дё Сон Ен 30 лет своей творческой деятельности посвятил развитию изобразительного искусства в нашей области. Многие из его учеников стали коллегами по творческому цеху, влились в ряды преподавателей.

За 30 лет были десятки выставок в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Москве, в Японии, Корее. Нынешняя экспозиция посвящена довольно короткому периоду времени – с 2016-го по 2020 год.

Большинство работ Дё Сон Ена – сознательно переработанные и воссозданные композиции-впечатления, отмечают искусствоведы. Фантазия автора выделяет сущность видимого, неповторимость времени и места. Мгновения, пережитые мастером, мысленно переносят зрителя во времена и пространства, рассказывая о местах, тщательно проработанных художником в композиции.

Природа в картинах Дё Сон Ена изображается с особой поэтичностью. Многие его пейзажи можно отнести к пейзажам в традиционном понимании, реже – к тематическим пейзажам.

Играем Бетховена (2020 год, холст, масло).

Мастер нашел свои темы, свои подходы, свои узнаваемые приемы воплощения художественных образов. Его индивидуальный стиль формируют дизайнерские решения, особенность природной фактуры материала, интенсивность звучания цвета, красочность и сочность мазка.

На выставке представлено более 50 живописных и графических работ, а также инсталляции. Большая часть картин посвящена теме Сахалина и Курильских островов, их природному величию, монументальности пейзажей, неповторимости красоты и ощущению вечности.

Названия таких полотен говорят сами за себя: «Каменный ящер Остромысовки», «Мыс Евстафия», «Мыс Острый», «Шикотанская капуста», «Берег у маяка Жонкиер», «Золотой Великан» и другие.

Есть пейзажи из других мест – Венеции, Коктебеля.
Часть работ посвящена жизни и традициям нивхов.

Интересны портреты деятелей сахалинской культуры. Так, в «Портрете художника Юрия Метельского» (2019 год) зритель видит мыслящего, погруженного в раздумья мастера. Дё Сон Ена привлекает духовно-интеллектуальная интерпретация образа, где каждая деталь в изображении лица, фигуры, интерьера имеет смысл, все вещи означены личностью героя.

В «Портрете Сергея Вербицкого» (2019 год) герой полотна – директор детской музыкальной школы № 5 Южно-Сахалинска – показан как человек, живущий музыкой, сосредоточенный на мастерстве исполнения произведения. Здесь также доминантой служат мыслительные качества человека. А затемненный фон создает интимную атмосферу, где зритель лишь наблюдатель процесса создания гармонии звуков.

У Дё Сон Ена есть произведения, в которых он отказывается от привычных ему материалов, использует природные, отделочные, синтетические средства. Примером творческого поиска новых способов выражения и отражения художественных образов служит картина «Мэр ЮС» (2020 год). Облик градоначальника областного центра «соткан» из тонированных искусственных и натуральных камней на древесно-волокнистой плите.

Выставку можно посмотреть до 24 января.

Людмила БЕРКОВИЧ.

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