Мир и поколение Дё Сон Ена. Персональная выставка сахалинского художника

В областном художественном музее открыта персональная выставка члена Союза художников России Дё Сон Ена «Мой мир. Мое поколение».

Коренной сахалинец, основатель и заведующий кафедрой художественных дисциплин и дизайна Сахалинского колледжа искусств, Дё Сон Ен 30 лет своей творческой деятельности посвятил развитию изобразительного искусства в нашей области. Многие из его учеников стали коллегами по творческому цеху, влились в ряды преподавателей.

За 30 лет были десятки выставок в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Москве, в Японии, Корее. Нынешняя экспозиция посвящена довольно короткому периоду времени – с 2016-го по 2020 год.

Большинство работ Дё Сон Ена – сознательно переработанные и воссозданные композиции-впечатления, отмечают искусствоведы. Фантазия автора выделяет сущность видимого, неповторимость времени и места. Мгновения, пережитые мастером, мысленно переносят зрителя во времена и пространства, рассказывая о местах, тщательно проработанных художником в композиции.

Природа в картинах Дё Сон Ена изображается с особой поэтичностью. Многие его пейзажи можно отнести к пейзажам в традиционном понимании, реже – к тематическим пейзажам.

Мастер нашел свои темы, свои подходы, свои узнаваемые приемы воплощения художественных образов. Его индивидуальный стиль формируют дизайнерские решения, особенность природной фактуры материала, интенсивность звучания цвета, красочность и сочность мазка.

На выставке представлено более 50 живописных и графических работ, а также инсталляции. Большая часть картин посвящена теме Сахалина и Курильских островов, их природному величию, монументальности пейзажей, неповторимости красоты и ощущению вечности.

Названия таких полотен говорят сами за себя: «Каменный ящер Остромысовки», «Мыс Евстафия», «Мыс Острый», «Шикотанская капуста», «Берег у маяка Жонкиер», «Золотой Великан» и другие.

Есть пейзажи из других мест – Венеции, Коктебеля.

Часть работ посвящена жизни и традициям нивхов.

Интересны портреты деятелей сахалинской культуры. Так, в «Портрете художника Юрия Метельского» (2019 год) зритель видит мыслящего, погруженного в раздумья мастера. Дё Сон Ена привлекает духовно-интеллектуальная интерпретация образа, где каждая деталь в изображении лица, фигуры, интерьера имеет смысл, все вещи означены личностью героя.

В «Портрете Сергея Вербицкого» (2019 год) герой полотна – директор детской музыкальной школы № 5 Южно-Сахалинска – показан как человек, живущий музыкой, сосредоточенный на мастерстве исполнения произведения. Здесь также доминантой служат мыслительные качества человека. А затемненный фон создает интимную атмосферу, где зритель лишь наблюдатель процесса создания гармонии звуков.

У Дё Сон Ена есть произведения, в которых он отказывается от привычных ему материалов, использует природные, отделочные, синтетические средства. Примером творческого поиска новых способов выражения и отражения художественных образов служит картина «Мэр ЮС» (2020 год). Облик градоначальника областного центра «соткан» из тонированных искусственных и натуральных камней на древесно-волокнистой плите.

Выставку можно посмотреть до 24 января.

Людмила БЕРКОВИЧ.