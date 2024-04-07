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Праздник народов Севера собрал в Ногликах более 150 участников

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С утра на площади около районного центра досуга собрались делегации из семи районов Сахалина – более 150 участников.

2024-й был объявлен губернатором Валерием Лимаренко Годом защитника Отечества в Сахалинской области. Коренные народы тоже внесли свой вклад в великий подвиг России. Поэтому торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам-землякам.

Праздничное шествие участников в  национальных костюмах возглавляла оленья упряжка семейной родовой общины «Аборигены».

В шествии приняли участие представители областной власти — первый заместитель губернатора области Сергей Байдаков и депутат областной думы Александр Гринберг, а также мэры, общественность,  старейшины древних родов, спортсмены и мастера декоративно-прикладного творчества.

— Рад приветствовать вас на уникальном празднике, который проходит раз в четыре года в нашем регионе. Этносы Сахалинской области оставили нам богатое историческое наследие – культурные традиции, искусство, языки, кухню и спортивные состязания. Каждый народ, который проживает на территории нашей страны, уникален и дополняет историю России. Мы разные, и в этом наша сила, – Сергей Байдаков обратился к участникам от имени губернатора и себя лично.

Яркими выступлениями публику порадовали национальные ансамбли «Ари ла миф», «Мэнгумэ илга», «Кех», «Пила к’ен», «Морошечка», «Дорима» и клуб «Нивхинка».

Большой популярностью всегда пользуется конкурс «Особенности национальной кухни». Жители севера Сахалина давно распробовали блюда нивхов, уйльта, эвенков и нанайцев. Дегустация, как обычно, прошла «на ура».

В районном центре досуга развернулась выставка декоративно-прикладного творчества.

— Мастерицы из села Виахту Александровск-Сахалинского района впервые представили бисерные украшения, изображающие лапку гагары. По поверьям эвенков, это символ удачи, — рассказала старший научный сотрудник отдела истории Сахалинского областного краеведческого музея Ольга Соловьева. – Экспозицию поронайцев украшают пасхальные яйца из бисера. Узоры на них – северные. И здесь нет ничего удивительного, ведь эвенки и уйльта – одни из первых народов севера, которые приняли христианство. Это случилось еще в 19 веке. Смешение культур нашло отражение в творчестве этносов.

Зрелищной частью праздника стали соревнования по национальным видам спорта. Накануне спортсмены состязались в метании хорея на тынзян и тройном прыжке  с одновременным отталкиванием двух ног. В программе – прыжки через нарты, национальная борьба, метание гарпуна в цель. Эти виды входят в северное многоборье, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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