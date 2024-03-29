В Сахалинской области идет подготовка к строительству центрального выставочного зала

Центральный выставочный зал «Современник» появится в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Ленина и Сахалинской. Четырехэтажное здание будет обеспечено всем необходимым для художественных проектов и других тематических событий. Его помещения смогут вместить стенды любого типа, размера и объема. И ежедневно его смогут посещать по 550 посетителей.

О подготовке к началу строительства этого объекта шла речь на совещании, которое провел председатель регионального правительства Алексей Белик.

— Мы видим растущий интерес жителей области к культуре. Увеличивается число посетителей выставок, концертов, на многие спектакли Чехов-центра уже трудно купить билет. Это явное свидетельство, что качество жизни в регионе повышается. В тоже время наблюдается явная нехватка пространств для творчества, проведения культурных мероприятий. Поэтому мы приступаем, в частности, к строительству центрального выставочного зала в Южно-Сахалинске.

В нем будут демонстрироваться достижения в области искусства из фондов наших островных музеев, а также шедевры из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Эрмитажа, Музея русского искусства и других федеральных учреждений, — сказал Алексей Белик.

Центральный выставочный зал – очередной объект из программы развития культуры, которую региональные власти ведут по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Недавно в Южно-Сахалинске открыта новая сцена Чехов-центра, создан симфонический оркестр. Начинающие сахалинские исполнители получили возможность развивать свои способности в «Академия Ларисы Долиной». За пять лет построены восемь домов культуры и три центра культурного развития в районах, капитально отремонтированы более 50 учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.