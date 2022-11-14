Мяч на поле и над сеткой. Крупный счет

13 ноября завершился предварительный этап первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1). ФК «Сахалин» на стадионе «Спартак» играл против «Пересвета» из Домодедово.

Очки в этой игре были важны вдвойне. Дело в том, что на втором этапе «Сахалин» и «Пересвет» будут играть в одной группе (за 13 – 24 место). При этом будут учитываться очки, набранные командами в играх между собой.

К тому же победитель матча гарантированно уходил с последнего места турнирной таблицы. Чем не повод выложиться на все сто?

Погода, конечно, была отнюдь не футбольной. Но не будем забывать, что футболисты, как и танки, грязи не боятся. Да и едва ли не самый известный футбольный афоризм гласит, что матч состоится в любую погоду. Вот он и состоялся, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Счет на исходе первого тайма открыл воспитанник спортшколы «Сахалин» Максим Азаренков, для которого гол стал первым на профессиональном уровне.

Во второй половине игры гостей поджидали 3 «несчастья».

Во-первых, с поля был удален Даут Когония, который решил доказать арбитру свою правоту.

Во-вторых, гол забил наш защитник Андрей Сорокин, который практически похоронил надежды гостей отыграться.

А в концовке матча нападающий Ян Шанин установил окончательный счет – 3:0 в пользу «Сахалина».

Осенняя часть первенства России завершена. В следующий раз команды выйдут на поле уже весной 2023 года.

«Сахалин» – фаворит

В городе Куйбышеве Новосибирской области завершился второй тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». Участницы группы «Сибирь» провели по пять матчей.

ВК «Сахалин» выиграл все и продолжает лидировать в группе.

Положение команд

«Сахалин» – 10 побед (30 очков). «Олимп» (Куйбышев) – 8 (24). «Приморочка» (Владивосток) – 5 (15). «Локомотив-Ангара» (Иркутск) – 4 (10). «Забайкалка» (Чита) – 2 (7). «Алтай-АГАУ» (Барнаул) – 1 (4).

Без интриги не обошлось

Благовещенск стал местом проведения первенства ДФО по волейболу. Здесь собрались сильнейшие команды федерального округа в возрастной группе 2008 – 2009 г. р. Участники оспаривали не только медали, но и путевки на полуфинал первенства России.

В турнире девушек было шесть участниц. Болельщики стали свидетелями интригующей развязки в борьбе за серебряные и бронзовые награды.

Три команды (Приморский край, Хабаровский край и Амурская область) набрали одинаковое количество очков.

При этом, Приморье выиграло матч у хабаровчанок, но проиграло хозяйкам площадки. А волейболистки из Амурской области на тай-брейке уступили Хабаровску.

Судейской коллегии пришлось заняться арифметическими подсчетами, чтобы сравнить дополнительные показатели претенденток на медали.

Арифметика вывела на второе место представительниц Приморского края, а Амурская область стала бронзовым призером.

А вот интриги в борьбе за золотые медали не было. Воспитанницы спортшколы по волейболу г. Южно-Сахалинска (тренеры Станислав Филимонов и Марина Захарова) оказались словно из другой лиги. Они выиграли все матчи, не отдав соперницам ни одной партии. Убедительный триумф!

Победительницами первенства Дальневосточного федерального округа стали Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Яна Максутова, Дарья Туркина, Мария Свитлик, Дарья Блохина, Ипек Расулзаде, Анна Кевралетина, Юлия Ко, Марьяна Демидова, Марина Коваленко, Маргарита Нужная. Теперь им предстоит подготовка к полуфиналу первенства России.

Итоги первенства

Сахалинская область – 10 очков. Приморский край – 8 очков. Амурская область – 8 очков. Хабаровский край – 8 очков. Магаданская область – 6 очков. Республика Саха (Якутия) – 5 очков.

Не обошлось без интриги и в юношеском первенстве. Здесь потребовался подсчет дополнительных показателей, чтобы определить обладателей золотых и бронзовых наград.

Больше всех очков (по 9) набрали волейболисты из Хабаровского и Приморского краев. Именно в таком порядке их и расставили дополнительные показатели.

Островитяне (Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы по волейболу, тренеры Алексей Волков, Марина Захарова и Андрей Барановский) набрали одинаковое количество очков с хозяевами площадки (по 8).

Дополнительные показатели у нашей команды оказались на высоте, что принесло ей третье место.

С бронзовыми наградами возвращаются на остров Кирилл Винник, Ярослав Лукин, Егор Костыренко, Алексей Худяков, Лука Туник, Юн Дю Ман, Максим Прокопенко, Александр Рыбаков, Данил Шишкин, Алексей Ткаченко, Захар Шатохин, Савва Шевляков.

Итоги первенства

Хабаровский край – 9 очков. Приморский край – 9 очков. Сахалинская область – 8 очков. Амурская область – 8 очков. Еврейская автономная область – 6 очков. Республика Саха (Якутия) – 5 очков.

В числе лучших игроков первенства специальными призами отмечены сахалинцы Кирилл Винник и Мария Свитлик.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.