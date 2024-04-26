Пятница, 26 апреля, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Сахалинские каратисты завоевали 134 медали дальневосточных соревнований

Сборная команда Сахалинской области завоевала 134 награды чемпионата, первенства Дальневосточного федерального округа по каратэ во Владивостоке.

Участниками турниров стали более 650 спортсменов и судей из восьми регионов –Бурятии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Островной регион представляли 215 каратистов из Южно-Сахалинска, Холмска и Южно-Курильска.

По итогам чемпионата и первенства островная сборная поднялась на верхнюю строчку в общекомандном зачёте, заработав 30 золотых, 31 серебряную и 29 бронзовых медалей.

Самые юные каратисты приняли участие в дальневосточных межрегиональных соревнованиях среди детей и не уступили старшим товарищам по команде, завоевав 12 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей, обеспечив себе первое место среди всех регионов-участников.

23 августа взрослая сборная команда представит Сахалинскую область на главных стартах этого года – чемпионате России по каратэ. В ноябре островные каратисты в возрасте 12 – 20 лет отправятся в столицу Башкирии – Уфу, на первенство страны, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Предыдущая статья
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 27 апреля
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ