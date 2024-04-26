Сахалинские каратисты завоевали 134 медали дальневосточных соревнований

Сборная команда Сахалинской области завоевала 134 награды чемпионата, первенства Дальневосточного федерального округа по каратэ во Владивостоке.

Участниками турниров стали более 650 спортсменов и судей из восьми регионов –Бурятии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Островной регион представляли 215 каратистов из Южно-Сахалинска, Холмска и Южно-Курильска.

По итогам чемпионата и первенства островная сборная поднялась на верхнюю строчку в общекомандном зачёте, заработав 30 золотых, 31 серебряную и 29 бронзовых медалей.

Самые юные каратисты приняли участие в дальневосточных межрегиональных соревнованиях среди детей и не уступили старшим товарищам по команде, завоевав 12 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей, обеспечив себе первое место среди всех регионов-участников.

23 августа взрослая сборная команда представит Сахалинскую область на главных стартах этого года – чемпионате России по каратэ. В ноябре островные каратисты в возрасте 12 – 20 лет отправятся в столицу Башкирии – Уфу, на первенство страны, сообщила пресс-служба минспорта региона.