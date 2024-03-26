На Сахалине близится к завершению Кубок России по горнолыжному спорту

Кубок России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых в рамках Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» завершается в Южно-Сахалинске. Соревнования проходят на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». За звание сильнейших горнолыжников России боролись десятки спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского, Камчатского, Красноярского краёв, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Челябинской, Московской и Сахалинской областей, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

— Около пяти лет я систематически приезжаю к вам на остров. Мне тут очень нравятся трассы, их подготовка всегда на высшем уровне. Состязания для меня проходят довольно-таки успешно, завоевал три бронзовые награды. Но есть шансы количество медалей увеличить, хочется показать свой максимум. Самый сложный соревновательный день был в дисциплине «слалом-гигант» — было очень ветрено, но почти все справились. Я справился тоже, — рассказал горнолыжник из Санкт-Петербурга Иван Васильев.

В дисциплине «супер-гигант» среди спортсменов с нарушением зрения у женщин золото завоевала Александра Альферова из Республики Башкортостан, серебряная награда у Юлии Мосовой из Удмуртской Республики, бронзовая медаль у Надежды Трегуб из Челябинской области. Среди мужчин тройку призеров составили горнолыжники из Камчатского края: первое место занял Виталий Горный, второе у Ивана Францева, третьим стал Андрей Ложкин.

В дисциплине «супер-комбинация» среди женщин сильнейшей стала Варвара Ворончихина из Москвы, Мария Папулова из Пермского края — вторая, третье место у Елены Диденко из Камчатского края.

Интересный расклад получился у мужчин в «супер-гиганте», «супер-комбинации» и «слаломе-гиганте». Там места распределились абсолютно идентично. Алексей Бугаев завоевал золотые награды, серебро выиграл Александр Алябьев, представляющий Москву и Сахалинской область, бронзовые медали в копилке Ивана Васильева.

Ворончихина Варвара также стала сильнейшей в дисциплине «слалом-гигант». С ней на пьедестале расположилась Мария Папулова, тройку замкнула Александра Девятовская из Санкт-Петербурга.

Островные чир спортсменки отличились на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде

4500 спортсменов из 129 клубов и 31 региона оспаривали награды Всероссийских соревнований по чир спорту «Кубок Горького». Сахалинскую область в Нижнем Новгороде представляли четыре спортсменки.

В состязаниях хип хоп двойка Даниэла Боярова и Милана Терентьева стала абсолютным победителем в категории «мужчины и женщины».

С преимуществом в 20 баллов, обойдя сильнейших спортсменов страны, джазовая двойка Алекса Юн и Руслана Замотаева вышла в финал категории «мужчины и женщины». Здесь островитянки заняли третье место среди 19 лучших двоек, выполнив норматив мастеров спорта России.

Совсем скоро островные болельщики смогут увидеть всероссийские соревнования, который пройдут в Южно-Сахалинске 30 — 31 марта.

Сахалинские сноубордисты завоевали 12 медалей на крупных всероссийских стартах

Полина Новаковская, Всеволод Щеглов и Владимир Игушкин успешно выступили на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (сноуборд), а также Зимних Играх Паралимпийцев в Миассе.

Сахалинцы выступали в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «банкет-слалом». По результатам чемпионата и Игр Полина Новаковская завоевала четыре золотые медали, Всеволод Щеглов взял два золота и две бронзы, а Владимир Игушкин – три серебра и одну бронзу.

Сейчас спортсмены готовятся к завершающему старту этого сезона — финал Кубка России по сноуборду среди лиц с ПОДА.