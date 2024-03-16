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На Сахалине и Курильских островах стартовал третий день голосования

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В 8 часов утра по всей области открылись участковые избирательные комиссии.
В Южно-Сахалинске продолжает работать Центр общественного наблюдения. Сюда передается изображение со 170 камер наблюдения, установленных на избирательных участках. Специалисты Центра общественного наблюдения в режиме онлайн следят за работой комиссий. Там, где камеры установить не удалось, работают видеорегистраторы. Бесперебойную работу видео стены обеспечивает Ростелеком.

В течение двух дней голосования нарушений на УИК не выявлено.
«Сегодня, как и в прошедшие дни, будем выезжать на избирательные участки в некоторые районы области» — сообщил руководитель центра Владимир Иконников.

Как уже сообщалось, по итогам двух дней голосования на выборах Президента России явка в Сахалинской области превысила 64,8% избирателей. Сухие цифры подтверждаются оценками экспертов и живыми впечатлениями.

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Подводя итоги дня, политолог Сергей Макаров отмечает: без всяких цифр мы видим, как много людей приходят на участки. Семьями, коллективами. Коллеги, знакомые, друзья делятся фотографиями в интернете, как они голосуют. Общество сегодня сплотилось, как никогда. Такое чувство, что выборы для сахалинцев – это праздник. Знаю, что в других регионах Дальнего Востока ситуация похожая. Дальний Восток России можно сказать задает высокую планку по явке всей стране.

Вообще, в ДФО работа наблюдателей поставлена на самом высоком уровне, считает политолог. Около 20 тысяч человек контролируют чистоту голосования в макрорегионе. В Сахалинской области работают около тысячи наблюдателей — минимум по три на каждом участке. Все это обеспечивает максимальную прозрачность голосования и легитимность результата.

Наш земляк композитор Игорь Слуцкий передает сахалинцам добрые пожелания

Игорь СлуцкийИгорь Слуцкий

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