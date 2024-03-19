Юрий Трутнев поблагодарил дальневосточников за участие в выборах

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил благодарность жителям Дальнего Востока за активное участие в выборах Президента Российской Федерации.

«Уважаемые дальневосточники!

В воскресенье, 17 марта, в нашей стране завершились выборы Президента.

На Дальнем Востоке в голосовании приняло участие более72% избирателей. Хочу поблагодарить всех тех, кто выразил свою политическую волю, свою заботу о будущем России.

Итоговые результаты будут оглашены 21 марта. Но уже сегодня по предварительным подсчетам можно смело сказать, что с большим отрывом победу в голосовании одерживает действующий Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

На Дальнем Востоке за него отдали голосаоколо 87% избирателей.За 6 лет количество людей, поддерживающих Президента, увеличилось в макрорегионе более чемна миллион человек.

За годы своей работы Владимир Владимирович сделал многое для преображения Дальнего Востока. По его поручениям построены космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, судостроительныйкомплекс Звезда. Благодаря президентской дальневосточной единой субсидии в макрорегионе открылисотни школ, больниц, детских садов, объектов культуры и спорта. В текущем году стартовала масштабная программа реновации дальневосточных городов.

Сегодня у России, к сожалению, немало врагов. Но в годы испытаний наша страна всегда объединяется, становится сильнее, и это позволяет отразить любую агрессию, выйти победителем из самой сложной ситуации.

Уверен, что следующие 6 лет станут для Дальнего Востока и России новым историческим этапом. Этапом экономического и технологического развития, укрепления в новом многополярном мире в качестве сильной, суверенной державы, идущей своим самобытным, независимым путем. Вместе мы добьемся процветания России и всех ее регионов».