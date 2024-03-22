Валерий Лимаренко встретится с жителями Томаринского района

Губернатор Валерий Лимаренко посетит Томаринский район с рабочей поездкой во вторник, 26 марта. В 14:00 начнется встреча главы региона с жителями. На мероприятие, которое состоится в МБУК «Томаринская ЦКС» по адресу: г.Томари, ул.Антона Буюклы, д.4А. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

В программу рабочей поездки Валерия Лимаренко в Томаринский район также вошло посещение ряда социально значимых объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.