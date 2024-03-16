Роман Моложон, заместитель генерального директора по политическим проектам агентства «Полилог»:

«Сахалинская область второй день в числе лидеров по Дальнему Востоку по активности избирателей. Результаты экзит-полов и несколько последних электоральных циклов позволяют предположить, что явка обеспечена лоялистским электоратом.

Нет сомнений, явка по итогам дня перешагнет 60%. Это обусловлено грамотной информационной работой и реализацией проекта ИнформУИК. Активность избирателей с первого дня объясняется уже сложившейся привычкой к «длинному» голосованию. Первые дни теперь выглядят более предпочтительными для многих избирателей.»