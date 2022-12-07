На Сахалине проходит очная сессия проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер»

Третья очная сессия «Медиашкола: Дальневосточный репортер» открылась в Южно-Сахалинске 7 декабря. В этот раз образовательная программа проекта посвящена специальной военной операции и работе журналистов в новых реалиях.

Участников проекта, работников дальневосточных СМИ и пресс-служб, поприветствовал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

– Наша страна столкнулась с мощнейшим давлением. И это касается не только санкций, но и мощнейшим давлением в медиапространстве: сыпется дезинформация, фейки, откровенная ложь. И, конечно, очень важно этому противодействовать, помогать сплочению общества, отвечать на все угрозы и вызовы времени. Надо быть профессиональными, компетентными, уметь работать с аудиторией. Всем этим вопросам и посвящена «Медиашкола», которая проходит уже в пятый раз. Желаю плодотворной работы, хороших впечатлений и в дальнейшем – блестящих результатов, – отметил Сергей Байдаков.

Во время открытия очной сессии по традиции состоялось награждение победителей конкурса журналистских работ. В этот раз он проводился в трёх номинациях.

Номинация «Все для победы» – материалы о мобилизованных и добровольцах, участвующих в специальной военной операции.

1 место – Татьяна Ильина (Амурская область)

2 место – Анна Скуднова (Сахалинская область)

3 место – Анастасия Богданова (Приморский край)

Номинация «Во имя добра» – освещение деятельности волонтеров, которые помогают восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях.

1 место – Регина Гадыева (подшефная терр. ДНР от Амурской области)

2 место – Маргарита Туприна (Республика Саха – Якутия)

3 место – Дарья Кузьмина (Забайкальский край) и Дарья Хлыбова (Амурская область)

Номинация «Лучшее о ProДФО» – освещение мероприятий форума «ProДФО».

1 место – Юлия Высоцкая (Республика Саха – Якутия)

2 место – Лидия Длинных (Магаданская область)

3 место – Ольга Хоменко (Хабаровский край)