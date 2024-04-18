Дышать станет легче. В Долинском районе завершается строительство пяти газовых котельных

Работы по возведению блочно-модульных газовых котельных вышли на финишную прямую в сёлах Покровка, Быков и Стародубское. Ещё две котельные – № 2 и 8 – завершают в Соколе. По поручению губернатора Валерия Лимаренко с прошлого года в островном регионе ведётся масштабная работа по переводу объектов коммунальной инфраструктуры на экологически чистое топливо.

– Сейчас идут работы по устройству внутриплощадочных сетей топливопровода и подъездных путей на пяти объектах. Приняты узлы учёта газа, а также поданы заявки на договоры поставки голубого топлива, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна.

Все котельные полностью автоматизированы. Первое время в них будет нести дежурство оператор, но после того, как всё оборудование будет отлажено, присутствие специалиста не потребуется. На случай перебоев с энерг­снабжением котельные оборудованы генераторами.

Котельная в селе Покровка обеспечит теплом школу, детский сад, два многоквартирных дома, а также один строящийся. В перспективе планируется подключение домов с печным отоплением.

– Мы долго ждали, когда в нашем селе появится современная газовая котельная. Её появление означает, что мы будем дышать чистым воздухом без гари. К тому же дома будут обеспечены бесперебойным теплом всю зиму. И для нас это ценно, – поделилась жительница Покровки Анна Олейникова.

В селе Сокол в нынешнем году появятся сразу три котельные. На сегодня работы практически завершены на котельной № 8, которая будет отвечать за поставку тепла в дома по улице Железнодорожной. Котельная № 2 обеспечит теплом 42 многоквартирных дома по улицам Луговой, Молодёжной, Совхозной, Южной и Парковой.

Более мощное оборудование установлено на котельной № 11. Она будет отапливать 19 многоквартирных домов, среднюю общеобразовательную школу, а также станцию скорой помощи Долинской центральной районной больницы им. Н. К. Орлова. Отмечается высокий процент готовности объекта. Близятся к завершению работы и на центральной районной котельной в Долинске.

– На этой неделе на котельных в Стародубском и № 8 в Соколе приступят к благоустройству территории. Ориентировочно с 22 апреля на объекты будут завезены инертные материалы. На остальных объектах продолжается работа по устройству топливоподачи, пункта слива топлива. Пусконаладочные работы планируется провести до окончания отопительного сезона, – рассказал вице-мэр Долинского городского округа Игорь Данилов.

Помимо Долинского района работы по строительству котельных, работающих на голубом топливе, ведутся и в Корсаковском районе. Здесь строят 7 объектов в сёлах Чапаево, Раздольном, Соловьёвке и Озёрском, а также три в Корсакове, сообщает пресс-служба регионального правительства.