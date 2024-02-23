Наши земляки погибли на СВО

Трагическое известие из зоны специальной военной операции — там снова погибли сахалинцы. Как сообщили в правительстве области, это гвардии рядовые Шахненко Владимир из Долинского района, Тарасов Павел из Поронайска, Рыжов Андрей из Александровска-Сахалинского и Швец Алексей из Южно-Сахалинска, гвардии матрос Ипатов Виталий из Александровска-Сахалинского.

— В сердцах сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал губернатор Валерий Лимаренко.- Семьям бойцов будет оказана необходимая помощь.