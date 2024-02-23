Пилот Владислав Заичко: «Нужно летать, любить небо и свою работу!»

26-летний пилот Владислав Заичко —представитель одной из славных трудовых династий авиаторов дальневосточной авиакомпании «Аврора».

— У нас авиационная семья, — рассказывает он. — Отец Владимир Анатольевич без малого 41 год посвятил сахалинской авиации, работал на местных авиалиниях. В своё время отец закончил знаменитое Сасовское лётное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза Г. А. Тарана, что расположено в Рязанской области. Учился летать на Ан-2, и впоследствии долго летал на таком самолёте. Начинал летную карьеру в Зональном. Говорят, тот самый, его первый самолет до сих пор летает! Позже пилотировал Ан-24, к тому времени уже образовалась авиакомпания САТ, ныне «Аврора».

Мама Ирина Евгеньевна тоже связана с авиацией работает начальником пассажирских перевозок в ЗАО «Аэропорт-Сервис», занимается обслуживанием пассажиров. В ее ведении всё, что связано с пассажирами, багажом…

Старший брат — Евгений Владимирович ведущий пилот летно-методического отдела авиакомпании «Аврора». Летает инструктором на самолётах DHC-8-400 и Airbus-A319, исполняет функции инструктора, экзаменатора и при этом сам — действующий пилот. Десять лет назад в 25-летнем возрасте он был самым молодым командиром нашей авиакомпании на самолёте Boeing 737.

Я тоже с детства хотел летать. Увлекался, помню, авиамоделированием, до сих пор эти модели самолетов хранятся у родителей… В 2015 году поступил в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Два года отучился на авиадиспетчера, затем перевёлся на другой факультет — учился на пилота. В таких случаях теряется год, потребовалось перейти с третьего курса на второй. Я ничуть не жалею, сбылась моя мечта!

— Не было соблазна «бросить якорь» в Санкт-Петербурге?

— Нет, даже мысли не было об этом. Здесь, на Сахалине, моя малая родина, здесь семья. Отец как раз в это время завершил летную деятельность, а я к ней приступил! Летаю вторым пилотом воздушного судна DHC-8-400. В моей авиакомпании «Аврора» есть самолеты разных серий: DHC-8-200, DHC-8-300 и DHC-8-400, они очень различаются, мне мой самолет очень нравится. Он высоко автоматизирован, но при этом позволяет прочувствовать себя пилотом, ведь ты управляешь им напрямую, а не через компьютер.

— Какой рейс вам особенно запомнился?

— Каждый рейс неповторим, но врезался в память самый первый. Мне нужно было, прежде, чем пересесть в кресло второго пилота, выполнить обзёрверские полеты. В кабине есть три кресла для командира (слева), второго пилота и еще одно – посередине, это для меня. Три рейса из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (Менделеево) и в обратном направлении столько же.

Помню, командиром был брат. У меня до того были только учебно-тренировочные полеты, без пассажиров. А тут – знаешь, что за спиной люди, что всё «по взрослому», рейс самый настоящий, полноценный! Никакой тренажер не передаст этих ощущений – в жизни всё иначе!

— Как далеко вам довелось летать?

— Мой самый дальний рейс: Петропавловск-Камчатский — Анадырь. Тогда всё было организовано так: первый экипаж осуществляет перелёт из Южно-Сахалинска на Камчатку, затем происходит смена экипажей. Я летел уже дальше – с Камчатки на Чукотку, затем обратно. Пожалуй, это был самый продолжительный, сложный и в то же время интересный рейс, когда понимаешь, какая она огромная и красивая, наша Родина! Примерно такой же по продолжительности рейс Хабаровск – Чита. Но в основном летаю между Южно-Сахалинском, Хабаровском и Владивостоком.

— Ставите ли следующую, более высокую планку для себя?

— Да. Хочу быть командиром воздушного судна. Для этого нужно выполнить обязательные требования, в частности, налетать 1500 часов общего налёта. Сейчас у меня свидетельство коммерческого пилота, а после тестов Росавиации, если всё получится, получу свидетельство линейного пилота. И уже тогда, если руководство авиакомпании посчитает возможным и меня утвердит комиссия, можно рассчитывать на должность.

— Следит ли отец за вашими успехами?

— Да, конечно. Я ему очень благодарен. Сейчас он на пенсии, много времени проводит на даче. К нему всегда можно обратиться за советами – жизненными и практическими — летными.

— Понятно, главное увлечение вашей семьи — авиация.

— Это да. Но мы в свободное время мы с братом увлекались гонками на внедорожниках. Помню, в 2016 году на аэродроме Пушистый впервые проходил сахалинский этап международных гонок RFC Сахалин. Мы решили поучаствовать, выступали на внедорожнике брата Toyota Hilux. Я в то время закончил первый курс и накануне перед гонками сломал палец. Но от участия не отказался и выступил штурманом. Пришлось с тросом побегать по грязи, испытать большие физические нагрузки, всё это мы совместно с братом преодолели. Выступили, считаю, неплохо: заработали серебряную медаль в нашем классе. Сейчас в таких соревнованиях не участвуем, но катаемся по югу Сахалина регулярно. Побывали во многих медвежьих углах.

— А какое место на острове для вас самое интересное, куда хочется возвращаться снова и снова?

— На мой взгляд, это гора Крузенштерна. Настоящее место силы! Правда, нужно угадать с погодой, потому что гора часто тонет в тумане. Вид с неё потрясающий: с одной стороны Анивский залив, с другой – Охотское море. Очень красиво! Каждый раз она выглядит по-новому, это зависит от сезона, погоды. Сложный маршрут, но того стоит!

— Кстати, о спорте – какое место занимает он в вашей жизни?

— Я долго занимался плаванием, имею третий взрослый разряд, немножко не дотянул до КМС (кандидат в мастера спорта). Занятия проходили в нашем историческом бассейне в Южно-Сахалинске, в спортшколе водных видов спорта. Я благодарен моему тренеру, Светлане Ивановне Гилёвой. Правда, она была строга, иногда поругивала за пропуски занятий. Думаю, вот дотянул бы я до КМС – тогда бы и смягчилась! Сейчас семья, работа, конечно, отнимают немало времени, но и плавание так просто не отпускает. Считаю, этот вид спорта универсальный, полезный и идеально подходит для моей профессии. Она не позволяет заниматься чем-то уж очень рискованным, экстремальным. Отец посещает «Аква-Сити» почти каждый день, и я тоже по возможности сюда заглядываю.

— Вы родились 8 июня, ваш знак по гороскопу — Близнецы. Ваша стихия — воздух. Особенности характера: вдумчивость, трудолюбие… У мужчин этого знака есть и слабые стороны: прямолинейность, критичность, даже нетерпимость. Как считаете, подходят ли вам такие «звёздные» характеристики?

— В основном всё подходит, но насчёт нетерпимости перебор.

— У вас есть своя семья и, возможно, последует продолжение династии летчиков Заичко?

— Всё может быть.У нас с супругой Таисьей двое детей. Старшему, Артёму, уже семь лет, он учится в первом классе. По моему, ему нравится авиация, он проявляет к ней интерес. Нужно будет организовать для него экскурсию, чтобы посмотрел настоящие самолёты. У Артёмки есть младший братишка — Максим. Ему уже год и 3 месяца.

— Какой совет можете дать мальчишкам, мечтающим стать лётчиком?

— Универсального рецепта нет. Считается, что главное – иметь сильное желание. Но бывают и исключения – те, кто раньше не горел желанием летать, потом становились отличными грамотными пилотами. А после, когда ты стал пилотом, важно не терять желания летать, любить небо и свою работу. А для этого нужно постоянно расти, освежать багаж знаний. И иметь крепкое здоровье. Самую жёсткую медкомиссию предстоит пройти при поступлении в вуз. Вообщем, парни, учитесь, не ленитесь, работайте над собой, и всё получится!

— Что пожелаете родным мужчинам и всем коллегам-авиаторам на 23 февраля?

— На любой праздник универсальное пожелание – здоровья! Пилотам – лётного долголетия, безопасных полётов и благополучия в личной жизни. В нашей авиакомпании сохраняются добрые традиции, сотрудники поздравляют друг друга и с 23 февраля, и с 8 марта. Но у нас, пилотов, профессия такая, что подолгу не можем находиться в одном месте. Кто-то сейчас в Хабаровске, я — на Камчатке, другой – во Владивостоке… Но когда ведём связь с диспетчерами, обязательно поздравляем друг друга с праздниками в радиообмене. Это всегда приятно!

Беседовал Ярослав САФОНОВ.