Недальние дальние острова. Жители Курильских островов больше не чувствуют себя оторванными от Сахалина

В 2015 году правительством РФ была утверждена федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Курильских островов. С тех пор «самые дальние наши острова» становятся для нас все ближе.

Главные направления ФЦП, рассчитанной до 2025 года, — развитие на Курилах транспорта, связи, коммуналки, социальной сферы. Это более 150 объектов, около половины из которых уже реализованы или близки к завершению.

Не стал исключением и 2020 год. Регион возводит на островах 32 объекта с общим объемом финансирования 5,5 млрд рублей, из которых 17 планируется ввести в строй до конца года. Продолжается проектирование и строительство важнейших объектов жизнеобеспечения.

Дом, в котором хочется жить

Сегодня из более чем полусотни Курильских островов постоянное население имеется только на четырех — Кунашире, Парамушире, Итурупе и Шикотане. Городские округа вроде бы и небольшие, да и населения немного — чуть меньше 21 тыс. человек.

Одной из основных проблем для регионального правительства было и остается строительство на островах благоустроенного жилья. Без этого закрепить население на Курилах вряд ли удастся. В ближайшие три года здесь должен быть полностью расселен весь ветхий и аварийный жилой фонд. Впрочем, как и на всей территории Сахалинской области. Такую весьма непростую задачу поставил перед главами городских округов и региональным минстроем губернатор Валерий Лимаренко. Всего на Курилах в рамках реализации программы планируется ввести в эксплуатацию более 100 тыс. кв. м жилья, большая часть которого будет предназначена для расселения граждан, проживающих в домах, предназначенных под снос.

Так, в Южно-Курильске до конца года планируется сдать три 18-квартирных жилых дома, а еще один должен принять новоселов во втором квартале 2021 года. Недавно на Кунашире побывал с рабочей поездкой заместитель председателя правительства области Сергей Олонцев. На встрече с местным руководством и подрядчиками зампредом была поставлена задача — обязательно сдать дома до Нового года. И это понятно: пожалуй, нет большей радости для любого курильчанина, чем встреча главного семейного праздника в новой благоустроенной квартире.

32 новых объекта

строятся на Курилах

в 2020 году

Всего же на Кунашире в этом году будет сдано 2,5 тыс. кв. м нового жилья. А еще по 2 тыс. кв. м благоустроенных площадей строители должны передать новоселам на Шикотане и Итурупе.

Активно занимаясь строительством жилья, власти не забывают и о соцкультбыте. Всего за четыре года, прошедших с начала реализации ФЦП, на Курилах сдано около десяти объектов образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, культуры и спорта. В их числе детские сады в Южно-Курильске, Малокурильском, Курильске и Северо-Курильске, школа в Малокурильском, спортивно-оздоровительный комплекс в Северо-Курильске и Дом культуры и спорта в Курильске.

Сегодня новые социальные объекты возводятся на всех населенных островах. Один из них — центр культурного развития, к строительству которого недавно приступили в Южно-Курильске. В двухэтажном здании решено разместить краеведческий музей и детскую школу искусств — с классами для занятий танцами, музыкой, хоровым пением, а также концертным залом на 110 посадочных мест. Пока что из будущего великолепия есть свежевырытый котлован, однако новый центр — лишь вопрос времени.

Строители планируют сдать объект в 2023 году. Еще одна новостройка – школа-детский сад в с. Головнино. В этом отдаленном населенном пункте с нетерпением ждут переезда в новые современные корпуса около 100 детей.

Кольцо для связи

Проблемы развития Курильских островов известны еще с советских времен. Это, прежде всего, высокая себестоимость объектов капитального строительства.

Материалы, технику, специалистов зачастую приходится завозить с материка. На обеспечение островов качественной инфраструктурой требуются не миллионы, а миллиарды. При этом мало ее построить, необходимо уметь ее эффективно использовать.

Вопрос о софинансировании объектов из федерального бюджета у регионального правительства на постоянном контроле. Дело того стоит. В рамках ФЦП в предстоящие пять лет на реализацию задуманного потребуется 24,7 млрд федеральных рублей.

Ведь речь идет о таких серьезных проектах, как, например, строительство гидротехнических сооружений в портпунктах или реконструкция инфраструктуры аэропортов.

Региональным бюджетом за пять лет выделено на проектирование и строительство объектов около 20 млрд руб., еще 5,7 млрд руб. поступило из федерального бюджета.

Это дало возможность увеличить обеспеченность жителей островов не только жильем, но и объектами соцкультбыта. Удалось реконструировать коммунальные сети и иные объекты на островах, построить новые объекты дорожного хозяйства на Итурупе и Кунашире.

2 500 кв. м

нового жилья

сдадут на Кунашире

в 2020 году

А на Парамушире в 2021 году должно завершиться строительство новой взлетной полосы. Это откроет малой авиации надежный воздушный коридор.

Не забыта в программе развития Курил и связь. Так, за счет федеральных средств удалось завершить проект строительства оптоволоконной связи. Острова Итуруп, Кунашир и Шикотан вошли в т. н. дальневосточное оптоволоконное кольцо — систему волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), строительством которых занимается известный оператор связи — «Ростелеком». Таким образом, курильчане получили доступ к широкополосному интернету и качественной мобильной связи. Особенно пришлись кстати новые технологии образовательным и медицинским учреждениям, нуждающимся в объемных базах данных.

Вне оптоволоконного кольца сегодня остается лишь Парамушир, которому нужна цифровизация не меньше, чем остальным островам. Впрочем, строительство ВОЛС — лишь вопрос времени.

Где один, там и двое

Очень важный момент для развития Курил — обеспечение постоянного транспортного сообщения с Сахалином и материком. В 2021 году на линию выйдут два новеньких морских грузопассажирских судна — «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской».

Построенные на верфях Санкт-Петербурга, эти суда наилучшим образом приспособлены к работе в условиях частой штормовой погоды. Суда рассчитаны на перевозку в одно-, двух- и четырехместных каютах 146 пассажиров, солидного объема различных грузов, а также автомобилей.

После их выхода на линию рейсы между Сахалином и Курилами будут осуществляться в любое время года. А количество перевезенных пассажиров и грузооборот могут вырасти в три раза.

Жизнь после сезона

«Красная» путина-2020 для Сахалинской области прошла достаточно скромно: всего добыто около 64 тыс. тонн кеты и горбуши. Меньше, чем в прошлом году, оказался улов и у курильских рыбаков. Между тем, рыбопромысловая отрасль — ведущая для дальних островов. Программа развития Курил учитывает это в полной мере.

В последние годы рыбодобывающие предприятия достаточно успешно модернизируют флот и увеличивают перерабатывающие мощности. Все больше компаний от классической заморозки сырья переходит к глубокой переработке, включающей выпуск консервов, пресервов и другой востребованной продукции. Сегодня на Курилах идет строительство нескольких рыбоводных предприятий, а также завода по производству рыбьего жира и рыбной муки.

20 млрд руб.

выделено

региональным бюджетом

на реализацию ФЦП

в 2016 – 2020 гг.

В планах курильских рыбаков — в ближайшие два-три года существенно увеличить объемы добычи и переработки биоресурсов. Не все здесь, конечно, будет зависеть от островитян, однако даже обычный рыбный год можно сделать прибыльным. Во всяком случае, новые виды продукции дадут возможность местным жителям иметь постоянную работу в течение всего календарного года, а не быть занятыми всего лишь несколько месяцев в году — во время очередной «красной» путины.

Без дефицита

Судя по тому, как идет реализация ФЦП, у региона наконец-то появился реальный шанс решить многолетние проблемы Курильских островов. Теперь самое главное — не только сохранить взятые темпы, но и повысить их. Качество жизни курильчан, считают в региональном правительстве, должно быть выше среднероссийских показателей.

Успешной реализации ФЦП во многом способствовали мероприятия по привлечению на Курилы квалифицированных специалистов. Ведь программа предполагает солидные выплаты для тех, кто приезжает на острова для работы в учреждениях регионального и муниципального подчинения. Всего за несколько лет постоянными жителями Курил стали около 100 специалистов различного профиля.

Остается добавить, что удаленность отнюдь не приводит к дефициту внимания к жителям Курильских островов со стороны регионального правительства. Взять ту же медицину. Еще в прошлом году глава региона предложил создать бригады для медицинского обследования островитян. Ныне действуют пять таких групп, которые регулярно выезжают в отдаленные районы области.

Вот и на минувшей неделе очередная группа медиков отправилась на Шикотан. Опытные врачи, прилетевшие на Сахалин из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и других городов, в течение нескольких дней проводили профильные обследования местного населения. Курильчане смогли получить квалифицированную помощь эндокринолога, окулиста, кардиолога и других специалистов.

Так что дальние острова фактически перестают быть дальними. Сегодня они к Сахалину гораздо ближе, чем были вчера. А завтра, благодаря программе развития Курил, они станут нам еще ближе, чем сегодня.

Игорь КАЛИНИН.